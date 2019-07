Zone d'intervention spéciale: assemblée publique à Sainte-Marie

Le gouvernement du Québec tient jeudi soir une assemblée publique de consultation à Sainte-Marie, en Beauce, concernant le projet de décret instituant une zone d'intervention spéciale (ZIS).

De pareilles assemblées seront également tenues dans plus d'une vingtaine de municipalités en province.

C'est que Québec a décidé d'interdire la reconstruction des résidences touchées par les inondations printanières ayant perdu plus de la moitié de leur valeur.

L'assemblée débutera à 19 h et se tiendra au Centre Caztel. On veut ainsi entendre les personnes et les organisations qui désirent s'exprimer à ce sujet.

Rappelons que les municipalités de Sainte-Marie et de Beauceville ont été durement touchées par les inondations printanières.

Déjà, à Sainte-Marie, la démolition de 18 premières résidences a été autorisée lors du dernier conseil municipal le 2 juillet.

À Beauceville, c'est pratiquement tout le centre-ville qui se trouve en zone inondable. Ça représente plus de 250 résidences et près d'une soixantaine de commerces.

«Ce serait un très dur coup pour l'économie de Beauceville», a mentionné le maire de la municipalité François Veilleux.

«Pensez-vous que je vais continuer à payer pour une résidence qui ne vaut plus rien?» a dit une citoyenne de Beauceville rencontrée par TVA nouvelles.