Bébé brûlé au visage; la famille réclame 770 000$ à Desjardins

Une famille dont le bébé de seulement trois mois a été brûlé sévèrement au visage après l’explosion d’un foyer de table à l’éthanol liquide réclame près de 800 000 $, notamment à son assureur Desjardins.

Lors d’un souper familial, en juillet 2016, le père d’une fillette de trois mois avait installé au centre de la table un foyer à l’éthanol liquide acheté un an et demi plus tôt. Plusieurs minutes après que le foyer se soit éteint, le père a tenté de remplir le réservoir d’éthanol à nouveau.

C’est alors que le foyer a explosé au visage de la fillette et de sa tante, qui la tenait. La fillette a été brûlée au deuxième et troisième degré au visage et sur la tête. Une hospitalisation de trois semaines à l’hôpital Sainte-Justine, à Montréal, a été nécessaire pour effectuer des greffes de peau toujours visibles trois ans plus tard.

770 000 $

Alors que Desjardins Assurances aurait informé la famille de Québec que leur assurance civile ne couvrait pas les dommages subis, la tante de la fillette a quant à elle obtenu un dédommagement.

« À quoi bon payer une assurance si, chaque fois qu’un sinistre survient, les compagnies d’assurances tentent par tous les moyens de se décharger de leurs responsabilités », est-il écrit dans la requête introductive d’instance de la famille.

Ainsi, les parents et la fillette réclament, trois ans plus tard, 770 000 $ à Desjardins Assurances, la compagnie Stokes et Nostalgia Import pour les dommages causés par cette explosion.