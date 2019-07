Chaleur et orages pour le week-end

Pour une troisième journée consécutive, les températures maximales grimperont au-dessus de 30 °C, avec un indice humidex de près de 40 vendredi.

L’avertissement de chaleur émis par Environnement Canada est toujours en vigueur pour les régions de Gatineau et de Montréal. Un bulletin météorologique spécial a également été émis pour les Laurentides, Lanaudière, la Mauricie, Drummondville ou encore Lachute, Saint-Jérôme et la Vallée du Richelieu.

Des risques d’orages sont également à surveiller sur certains secteurs au cours des prochains jours notamment dans le sud et le nord-ouest de la province.

À Montréal, la journée de vendredi sera marquée par une alternance de soleil et de nuages, avec 40 % de probabilité d’averses et de risque d’orage. Les températures atteindront les 32 °C dans l’après-midi avec un indice humidex de 39. À Québec, ce sera également une alternance de soleil et de nuages, les orages et la pluie ne devraient arriver qu’au cours de la nuit. Il fera un maximum de 30 °C en après-midi et un indice humidex de 37.

Un front froid traversera la province dans la nuit de vendredi à samedi et devrait apporter des températures plus basses ainsi qu’un taux d'humidité moins élevé pour les jours suivants.

La journée de samedi sera nuageuse et pluvieuse à Montréal et à Québec où il fera respectivement 30 °C et 29 °C.

Le soleil sera de retour dimanche et les températures seront beaucoup plus agréables. Il fera notamment 27 °C à Montréal et 25 °C à Québec.

La semaine à venir s’annonce ensoleillée pour la majorité des secteurs de la province.