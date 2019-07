Desjardins : les réponses à vos quatre questions les plus fréquentes

Les membres Desjardins ont été nombreux à nous faire part de leurs inquiétudes à la suite du vol de leurs données personnelles. Nous avons regroupé vos quatre questions les plus fréquemment posées et y avons répondu.

Pourquoi c’est si compliqué de joindre Equifax?

Près de trois millions de personnes ont été touchées par la fuite de leurs renseignements personnels et tous convergent vers une seule entreprise, Equifax, pour protéger leurs informations. Cette dernière manque visiblement d’employés pour répondre à la tâche et le serveur du site web n’a pas été conçu pour accueillir autant de visiteurs simultanément, ce qui occasionne des délais importants dans le traitement des demandes.

Desjardins rassure ses membres : la protection est active dès maintenant, et ce, même si vous n’avez pas encore activé votre code chez Equifax. La coopérative souligne également que le tir est en train d’être corrigé et que les membres de Desjardins pourront activer dès lundi la surveillance d’Equifax en appelant le 1-800-CAISSES ou via leur compte AccèsD.

Qu’advient-il de ma surveillance de données au bout de cinq ans?

Desjardins paie pour une protection des données pour une période de cinq ans. Vendredi, la coopérative a indiqué qu’elle annoncerait à l’automne prochain une protection pour les données de ses membres et contre le vol d’identité qui sera gratuite. La solution est en cours d’élaboration.

Est-ce que Desjardins communique avec ses membres par texto?

Desjardins a répété à plusieurs reprises qu’il ne fallait pas répondre aux messages texte ou aux courriels que vous recevez. L’institution financière peut communiquer avec vous par texto, par exemple pour vous alerter d’une transaction suspecte. On vous demandera alors d’appeler au service à la clientèle ou le service antifraude. On ne vous demandera jamais de fournir des informations personnelles par texto. En cas de doute, communiquez avec Desjardins pour avoir l’heure juste.

Pourquoi l’employé congédié n’a-t-il pas été arrêté?

Une enquête policière est en cours, menée conjointement par la police de Laval et la Sûreté du Québec. Pour arrêter un suspect et porter des accusations, les enquêteurs doivent assembler les preuves et créer des liens entre les différentes informations reçues. D’autres questions doivent également être élucidées, notamment si le suspect a agi seul. Pour le moment, les policiers ne sont pas en mesure d’arrêter cette personne.