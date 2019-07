Fort rebond des créations d'emploi aux États-Unis

Les créations d'emplois aux États-Unis ont fortement augmenté en juin tandis que le taux de chômage est légèrement remonté à 3,7% (+0,1 point) sous l'effet d'une plus forte participation au marché de l'emploi, a annoncé vendredi le ministère du Travail.

La première économie du monde a créé 224 000 emplois en juin quand les analystes s'attendaient à une hausse de 160 000.

Les secteurs des services aux entreprises ainsi que de la santé ont enregistré les plus importants gains (respectivement +51 000 et +50 500) suivis du secteur public (+33 000) et celui des transports (+23 900). A contrario, le secteur de l'automobile a vu le nombre d'emplois légèrement diminuer (-200).

L'emploi dans le secteur manufacturier a enregistré 17 000 nouvelles créations, marquant un rebond pour ce secteur évoluant au gré des incertitudes entourant non seulement l'issue de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, mais encore les tensions commerciales de Washington avec d'autres partenaires majeurs comme l'Union européenne et le Japon.

Après avoir fortement augmenté l'an passé, l'emploi dans le secteur manufacturier avait été pour l'essentiel en berne depuis le début de l'année, enregistrant par exemple en avril et, mai seulement 3000 créations, et même une baisse en mars.

Pour le mois de mai, le ministère du Travail a revu en baisse les créations d'emplois à 72 000 contre 75 000 initialement estimé.

En prenant en compte un taux de participation de 62,9% (+0,1 point), le taux de chômage s'est, lui, établi à 3,7%, ce qui reste un niveau historiquement bas. En juin, six millions de personnes étaient encore au chômage.

S'agissant de la rémunération horaire moyenne, elle a augmenté de 0,2% sur un mois --moins que les prévisions des analystes (+0,3%)-- et de 3,1% sur un an.

Le rapport sur l'emploi de vendredi était très attendu, car il donne des éléments clés pour mesurer la solidité de la croissance de l'économie des États-Unis.

Pour le premier semestre, les créations d'emplois se sont établies en moyenne mensuelle à 172 000 contre 223 000 en moyenne mensuelle en 2018, a précisé le ministère, ce qui laisse présager un ralentissement.

L'économie américaine est entrée lundi dans la plus longue période d'expansion économique de son histoire contemporaine.

Les économistes s'attendent à un net ralentissement cette année.

Et si le taux de chômage reste faible, de nombreux Américains doivent cumuler deux emplois, quelquefois trois, pour s'assurer un niveau de vie décent.

Pour le républicain Donald Trump, qui brigue un deuxième mandat en 2020, l'économie américaine pourrait caracoler à «4%, voire 5%» de croissance, si seulement la Réserve fédérale (Fed) l'écoutait en baissant les taux d'intérêt au lieu d'afficher le comportement «d'un enfant têtu».

Si la Maison-Blanche prévoit toujours 3% de croissance au moins pour 2019, la plupart des économistes et institutions sont sceptiques.

La Fed mise sur un ralentissement à 2,1% cette année et le FMI table sur 1,9%.