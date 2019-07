Le prix de l'essence en hausse en Mauricie

Le prix de l'essence a beaucoup augmenté en Mauricie et même plus qu'ailleurs au Québec. La situation est telle que la recommandation pour les automobilistes qui prévoient voyager est de partir le réservoir vide !

Selon CAA-Québec, avec son prix à la pompe entre 1,32$ et 1,34$ le litre, la Mauricie est présentement la seule région du Québec qui vend l'essence au-dessus du prix réaliste. Par exemple, dans la Capitale-Nationale, pour le même prix réaliste que notre région, l'essence est vendue 1,27$ le litre. En Estrie, le prix réaliste est plus élevé et pourtant, faire le plein coûte environ 1,25$ le litre. Généralement, le prix de l'essence est plus haut en Estrie qu'en Mauricie.

Selon la porte-parole de CAA-Québec, Annie Gauthier, la situation en Mauricie pourrait s'expliquer par «le désir des commerçants d'avoir un prix plus intéressant dans un contexte où ils ont vendu l'essence pendant plusieurs semaines à un prix qui n'était pas intéressant pour eux».

Pour faire des économies, CAA-Québec recommande de bien planifier les pleins d'essence en fonction des endroits où le prix est moins cher comme à Sainte-Anne-de-la-Pérade où vendredi après-midi l'essence se vendait 1,25$ le litre.

Pour bien des gens, l'option du Costco permet aussi d'économiser. Vendredi matin, les 18 pompes étaient presque en tout temps occupées.