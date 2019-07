Les déplacements compliqués par de nombreux travaux

De nombreux travaux routiers vont compliquer les déplacements cette fin de semaine, notamment sur l’autoroute Décarie, dans l’échangeur Turcot et dans l’échangeur de l’autoroute 13/40. Sans oublier les entraves sur le pont Jacques-Cartier en raison de l’International des feux Loto-Québec qui aura lieu samedi soir.

Échangeur Turcot

L’autoroute 15 sud (Décarie) sera complètement fermée, entre la sortie 64 (rue Sherbrooke) et l’échangeur Turcot, de vendredi 23 h à lundi 5 h. Pour l’autoroute 15 sud, les automobilistes pourront circuler via la rue Sherbrooke, boulevard Cavendish, rue Saint-Jacques, boulevard de Sainte-Anne-de-Bellevue, rue Pullman, autoroute 20 est et bretelle pour l’autoroute 15 sud. Pour l’autoroute 20 ouest, le détour se fera via la rue Sherbrooke, boulevard Cavendish, rue Saint-Jacques, boulevard de Sainte-Anne-de-Bellevue et autoroute 20 ouest. Pour l’autoroute 720 est, le détour se fera via la rue Sherbrooke, boulevard Cavendish, rue Saint-Jacques, boulevard de Sainte-Anne-de-Bellevue, rue Pullman, autoroute 20 est et bretelle pour l’autoroute 720 est.

En raison de cette fermeture, la bretelle menant de l’autoroute 40 ouest (Métropolitaine) à l’autoroute 15 sud (Décarie), sera aussi fermée de vendredi 23 h à lundi 5 h.

Même chose pour la bretelle menant de l’autoroute 15 nord à l’autoroute 20 ouest (du Souvenir) qui sera fermée de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h. Deux voies sur quatre seront aussi fermées sur l’autoroute 15 nord (Décarie), entre l’échangeur Turcot et le tunnel Notre-Dame-de-Grâce, selon le même horaire.

Projet Turcot, réseau local

La rue Notre-Dame ouest sera complètement fermée, entre le boulevard Monk et l’avenue de Carillon (sous l’échangeur Turcot), de vendredi 22 h à lundi 5 h.

En direction est, les automobilistes pourront circuler via le boulevard Monk, la rue Saint-Patrick, l’avenue de l’Église et la rue Saint-Rémi. En direction ouest, le détour se fera via la rue Saint-Rémi, l’avenue de l’Église, la rue Saint-Patrick et le boulevard Monk.

Autoroute 13 et échangeur autoroute 13/ autoroute 40

L’autoroute 13 nord (Chomedey) sera fermée à la hauteur de l’autoroute 40, de vendredi 23 h à lundi 5 h. Un détour est prévu via la voie de desserte de l’autoroute 40 est, demi-tour à la sortie pour boulevard de la Côte-Vertu est, voie de desserte autoroute 40 ouest, autoroute 40 ouest et sortie 60 pour l’autoroute 13 nord.

De ce fait, la bretelle menant de l’autoroute 40 est (Félix-Leclerc) à l’autoroute 13 nord (Chomedey) dans l’échangeur sera complètement fermée à compter de 22 h 30 vendredi.

Autoroute 10, Brossard

Deux voies sur trois seront fermées sur l’autoroute 10 est (des Cantons-de-l’Est), à la hauteur du boulevard Pelletier, de samedi 3 h à dimanche 22 h.

Autoroute 640, Terrebonne

L’autoroute 640 est, à la hauteur de l’autoroute 25, sera complètement fermée de vendredi 22 h à lundi 5 h. Un détour est toutefois possible via la bretelle pour l’autoroute 25 sud, route 125 sud (montée Masson), autoroute 25 nord et bretelle pour l’autoroute 640 est.

En raison de cette fermeture, la bretelle menant de l’autoroute 25 sud à l’autoroute 640 est sera aussi fermée de vendredi 22 h à lundi 5 h. Tout comme la bretelle menant de l’autoroute 640 est à l’autoroute 25 nord qui sera fermée selon le même horaire.

Autoroute 15 et échangeur Décarie

L’autoroute 15 sud (Décarie) sera fermée entre l’échangeur Décarie et l’entrée venant de la rue Jean-Talon, de vendredi 23 h à samedi 11 h.

De ce fait, les bretelles menant de l’autoroute 40 est et ouest et de la route 117/ boulevard Marcel-Laurin à l’autoroute 15 sud (vers le centre-ville, pont Champlain) seront aussi fermées, selon le même horaire.

En direction est, le détour se fera en continuant sur l’autoroute 40 est jusqu'à la sortie 68 (rue Stinson), demi-tour au chemin de Dunkirk, voie de desserte autoroute 40 ouest, jusqu'au chemin Devonshire, chemin de la Côte-de-Liesse est et boulevard Décarie sud. En direction ouest, il faudra continuer dans l’échangeur et sortie 65 (autoroute 520 ouest) pour chemin de la Côte-de-Liesse est et boulevard Décarie sud.

L’Internationale des Feux Loto-Québec

Le pont Jacques-Cartier sera fermé samedi de 20 h 30 à 23 h 30.

L’autoroute 720 est (Ville-Marie) sera fermée, entre la sortie 4 (rue de la Montagne) et l’avenue Papineau, samedi de 20 h 30 à 23 h 59.

Pont Honoré-Mercier

Rappelons que depuis le 26 juin et ce jusqu’au 20 juillet, le pont Honoré-Mercier en direction de Montréal est complètement fermé. En direction de Kahnawake, la circulation se fait à contresens (une voie par direction). La circulation est interdite pour les camions de trois essieux et plus aux heures de pointe les jours de semaine: de 5 h à 9 h 30 en direction de Montréal et de 15 h à 19 h en direction de la Rive-Sud.