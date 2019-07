Pas d’absolution pour une infirmière voleuse de narcotiques

Une infirmière qui a volé plus de 8200 fioles de narcotiques dans trois hôpitaux a fondu en larmes vendredi, lorsqu’une juge l’a condamnée à purger 12 mois de détention à domicile pour ses «gestes très graves».

«Une absolution, même conditionnelle, nuirait à l’intérêt public et risquerait de miner la confiance du public envers le système de justice», a tranché la juge Sophie Lavergne.

La magistrate a ainsi rejeté la proposition de la défense d’octroyer une absolution – se traduisant par une absence d’antécédents judiciaires – à Mélany Boucher.

L’infirmière de 26 ans n’a pu retenir ses larmes lorsqu’elle a compris que la juge Lavergne lui imposerait donc une peine de 12 mois de détention.

La jeune mère de famille, qui a repris sa vie en main, pourra toutefois purger cette peine dans la collectivité.

Travaux communautaires

Elle devra demeurer dans sa résidence en tout temps durant les six premiers mois et respecter un couvre-feu les six mois suivants.

Des exceptions ont été prévues par le tribunal, notamment pour que l’accusée puisse faire les 150 heures de travaux communautaires qui lui ont aussi été imposées.

Mélany Boucher devra également se soumettre à une probation d’une année avec des conditions moins restrictives.

«Il s’agit de gestes très graves, prémédités, qui se sont déroulés sur une longue période, qui constituent un abus de confiance et qui auraient pu avoir des répercussions importantes sur les dossiers des patients», a détaillé la juge Lavergne, au palais de justice de Saint-Jérôme.

Mélany Boucher a plaidé coupable en septembre à des chefs de vol de plus de 5000 dollars, de possession de Dilaudid et de morphine, de méfait public et de possession de prescriptions contrefaites.

Deux suspensions

Les crimes ont été commis en 2015 et 2016, majoritairement à l’hôpital Pierre-Le Gardeur de Terrebonne.

L’accusée y a dérobé 7743 fioles de puissants narcotiques en 11 mois.

Lorsque la direction de l’hôpital a découvert le pot aux roses, la jeune infirmière a indiqué avoir été forcée par quelqu’un d’autre pour commettre le vol.

Elle a été congédiée, puis suspendue 12 mois par son ordre professionnel.

L’accusée a toutefois été réembauchée par une agence et elle a commis un nouveau vol à l’hôpital de Verdun, à Montréal.

Un troisième vol a aussi été perpétré dans un centre hospitalier de la Rive-Sud, qui ne fait pas l’objet de la présente cause judiciaire. Cela lui a valu une autre suspension professionnelle de 18 mois.

Ce n’est qu’après s’être fait prendre pour ce dernier délit qu’elle a admis avoir un problème de consommation.

Vivant dans un climat de violence conjugale, elle aurait subtilisé les drogues pour fuir sa réalité. Elle a, depuis, suivi une thérapie pour régler sa dépendance.