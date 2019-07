Quatre nouvelles rues piétonnes et partagées à Montréal

Quatre nouvelles rues deviendront piétonnes et partagées à Montréal, afin de prioriser et de sécuriser les transports actifs.

Ce sera le cas pour la rue Jean-Brillant dans l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, de la rue Island dans l’arrondissement du Sud-Ouest, du village du Sault-au-Récollet (boulevard Gouin) dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville et de la rue Bellerive dans l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve.

L’annonce a été faite vendredi dans le cadre de la cinquième année du programme de rues piétonnes et partagées de la Ville de Montréal. Depuis son lancement en 2014, 19 projets de rues piétonnes et partagées ont été déposés par 10 arrondissements. Neuf d’entre eux sont à l’étape de la conception ou de la bonification des aménagements temporaires, et huit sont en cours d’élaboration des plans et devis, a précisé la Ville, par communiqué.

Trois projets sont achevés, soit sur la rue Stanislas, l’avenue Park Stanley et la Place Shamrock.

«Le piéton est au cœur de nos priorités et nous souhaitons offrir aux Montréalaises et aux Montréalais un environnement sécuritaire, convivial et propice à la réappropriation de l’espace public», a dit le responsable de l’urbanisme, de la mobilité et de l’Office de consultation publique de Montréal, Éric Alan Caldwell.

«Les projets proposés par les arrondissements gagnent en envergure et en complexité, ce qui nous permet de poursuivre nos efforts d’innovation pour la réappropriation de nos rues», a poursuivi l’élu de l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, dont la formation politique dit vouloir ainsi «créer des lieux de rencontres animés et imprégnés de l’identité des quartiers pour en stimuler la vitalité».