Soulagement pour des résidents de Québec

Depuis une dizaine de jours, des citoyens devaient composer avec un amoncellement de déchets anormalement élevé. L’entrepreneur privé responsable de la collecte n'est jamais passé. Aujourd'hui la Ville a demandé à un sous-traitant de nettoyer l'endroit.

Nourriture, couches, débris, restants de table... Une montagne de déchets provenant des 16 logements d’un immeuble s’est accumulée dans un conteneur.

«Ce n’est pas normal, d’autant plus que ce n’est pas hygiénique et on sent les mauvaises odeurs», mentionne une locataire.

Des travaux sur un petit bout de trottoir qui ont obstrué le passage, c’est ce qui aurait empêché la compagnie privée responsable de faire la cueillette.

Pourtant, lorsqu’un autre entrepreneur a été appelé à faire le travail, il n’aura fallu que quelques instants pour vider le conteneur en question.

«Je n’ai pas été porté mes sacs, car c’était plein. Il y en avait tellement sur les côtés que j’ai dû les garder chez moi», avoue une locatrice.

Tout près de là, une vingtaine d’enfants fréquentent la garderie Les Petites Orteils. En raison des odeurs et de l’insalubrité, les jeunes devaient passer plus de temps à l’intérieur. Pour la propriétaire, la situation s’en venait problématique.

«C’était épouvantable, ça empêchait même les parents de venir chercher leurs enfants à la garderie», avoue la directrice de l’entreprise, Josée Lemelin.

Habituellement la cueillette se fait deux fois par semaine. Il aura fallu presque deux semaines d’attente pour régler le problème.