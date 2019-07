Tour CIBC Charles-Bruneau: plus de 5,3 M$ amassés pour le cancer pédiatrique

En plus de battre un record de participants avec 850 cyclistes, la 24e édition du Tour CIBC Charles-Bruneau a réussi à amasser une colossale somme de 5,35 millions $ afin de lutter contre le cancer pédiatrique.

Pierre Bruneau s’est réjoui de la générosité des gens, vendredi à Boucherville, alors qu’il venait de franchir le fil d’arrivée.

«C’est tellement incroyable que j’ai de la difficulté à le réaliser», a exprimé le porte-parole de la Fondation Charles-Bruneau qui venait de compléter un périple de quatre jours et de 600 km à vélo.

Avec ce montant, les organisateurs de l’événement ont atteint leur objectif d’établir un nouveau record de dons, ajoutant plus de 800 000 $ à la somme amassée en 2018.

«C’est un travail d’équipe et de partenariats. Je suis tellement fier de ça», a ajouté M. Bruneau.

Il n’y avait pas seulement le chef d’antenne de TVA qui était tout sourire. L’héroïne du parcours de l’Espoir, la jeune Yasmine El Hassani, contemplait avec admiration les centaines de cyclistes terminant leur parcours.

«C’est vraiment gentil de leur part, a indiqué l’enfant de 10 ans en rémission d’un germiniome cérébral. Ça me fait chaud au cœur qu’ils fassent ça pour nous. C’est beaucoup de sport et ils reviennent fatigués. Je les remercie beaucoup. Ça me donne de l’espoir.»

L’importance de la recherche

M. Bruneau, dont le fils Charles Bruneau est décédé d’une leucémie en 1988, a également tenu à souligner comment la recherche a contribué à la guérison de nombreux enfants avec les années, lui dont la fondation est le principal bailleur de fonds de la recherche en hémato-oncologie pédiatrique au Québec.

«Charles avait 30 % de chances de guérison et nous sommes maintenant rendus à 80 % dans les cas de leucémie. Juste cette progression-là est importante», a-t-il dit.

«Nous gagnons de plus en plus de batailles contre le cancer. Malheureusement, celles que nous perdons sont souvent de façon impromptue et trop rapide. Je me dis cependant que nous pouvons faire davantage en amont. Nous savons qu’une personne sur deux va développer une forme de cancer dans sa vie. Si nous sommes en mesure de préserver la jeunesse, peut-être que nous serons capables de préserver les adultes. Nous travaillons fort à la recherche.»

Même son de cloche du côté du directeur intelligence d’affaires numériques chez Vidéotron, Jean B. Péladeau.

«C’est important de s’impliquer pour s’assurer que les jeunes soient en santé au Québec, a exprimé l’homme qui en était à sa troisième participation. Il faut financer la recherche pour la cancérologie, c’est d’une importance capitale.»

«Nous ne pourrions pas le faire sans nos grands partenaires. Si ces gens-là n’embarquent pas avec nous, nous ne serions pas capables de faire cette différence», a renchéri M. Bruneau.

Après avoir brièvement célébré une autre réussite, les responsables du Tour CIBC Charles-Bruneau se remettront au travail afin d’établir un nouveau record pour la 25e édition, qui se déroulera du 5 au 10 juillet 2020.