Un doublé pour Marc Hervieux à Petite-Vallée

Marc Hervieux, qui se produira deux fois plutôt qu’une, en fin de semaine, au Festival en chanson de Petite-Vallée, annonce une belle surprise: deux shows différents. «Ce sera magique et émouvant!» assure-t-il en parlant du lieu particulier, «une bonne vieille église de bois comme je les aime...»

Le ténor s’amène en Gaspésie avec sa formule piano-voix, «un concept léger qui me permet d’improviser selon l’émotion du moment. Ça va donner deux spectacles différents samedi soir et dimanche après-midi», nous dit le chanteur qui fera honneur à son dernier album «Nos chansons», sur lequel il propose des airs populaires qui lui ont été demandés par le public.

On pourrait donc entendre des succès comme «Quand on a que l’amour», «Une chance qu’on s’a», «Caruso», «My Way/Comme d’habitude», «La quête» et «O Sole Moi». «Je compte bien ajouter d’autres chansons qui m’ont été proposées par les gens et que je n’ai pu intégrer à l’album...»

Expert des églises

Comme il présente régulièrement des concerts dans les églises, Marc Hervieux dit avoir développé une expertise pour garantir une qualité de son et atténuer l’effet de réverbération. «Le secret, c’est de jouer moins fort et de raffiner le son en ajoutant des hauts-parleurs partout, surtout dans le jubé; ça permet de contrôler l’écho. Ça ne sonne pas le sermon...», explique-t-il en riant.

«Un concert dans une église, et surtout dans une vieille église de bois, c’est quelque chose d’émouvant. Tellement différent d’un show en salle... Il y a une nostalgie dans l’air qui évoque tant de souvenirs aux gens de la place, que ce soit un baptême, un mariage ou un décès. C’est bon de constater la récupération qu’on fait de nos églises en leur attribuant de nouvelles fonctions, comme les concerts».

Des Gaulois

Marc Hervieux se dit très attaché à ce festival, et en admiration devant ses organisateurs. «Ce sont d'irréductibles Gaulois, qui font de grandes choses avec des moyens limités, et cela avec le souci remarquable de protéger notre culture et notre langue».

Marc Hervieux s’était produit au Festival un an avant l’incendie du Théâtre de la Vieille Forge, et il avait participé au concert-bénéfice de Petite-Vallée, fin 2017, au Centre Vidéotron.

En fin de semaine, il partagera la vedette du festival avec le groupe Tocadéo, Michel Rivard et Bernard Adamus.

Du country

Le ténor poursuit, cet été, la route des festivals, qui le ramènera, en septembre, au Festival western de Saint-Tite.

Rappelant qu’il a été «élevé dans la musique country», ce fils d’ouvrier est conscient que certains puristes de l’univers lyrique acceptent difficilement sa démarche populiste. «Mais ce qui importe pour moi, c’est la grande dose d’amour que je reçois du public», insiste le chanteur, en mentionnant la foule de 5000 spectateurs à un récent concert «intime» à Trois-Rivières.

Après s’être produit sur les scènes les plus prestigieuses de Saint-Pétersbourg à Séoul, en passant par Paris et New York, Marc Hervieux sera de l’«Opéra Nelligan», qui prendra l’affiche, en janvier, au Théâtre du Nouveau-Monde, à Montréal. Il reprendra aussi sa collaboration à l’émission «La Dolce Vita», le dimanche matin, sur les ondes d'Ici Musique.