Un hôtel verra le jour au centre-ville de Lac-Mégantic

À la veille du sixième anniversaire de la tragédie de Lac-Mégantic, la Ville a annoncé vendredi qu’un hôtel de 72 chambres ouvrira au centre-ville dès l’été prochain.

La chaîne Microtel s’implantera au coin des rues Frontenac et Thibodeau.

«Je suis tombé sous le charme de la région et notre étude de marché démontre que ce projet est viable», a indiqué le promoteur Mathieu Rault. La construction débutera cet automne.

Six millions de dollars sont investis dans le projet. La Ville de Lac-Mégantic fournira environ 920 000 $ et le gouvernement du Québec devrait annoncer ultérieurement une participation financière.

Les commerçants du centre-ville se réjouissent de cette annonce. Même le propriétaire du Camping Aventure, Jacques Boulanger, voit la venue d’un hôtel comme un cadeau du ciel: «C’est une clientèle différente de la nôtre. Plus il y aura de visiteurs à Lac-Mégantic, plus on va parler de nous et plus les gens viendront.»