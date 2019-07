Une enquête d'Hydro-Québec mène à 48 chefs d'accusation criminelle

Cinq personnes et trois compagnies font face à 48 chefs d’accusation criminelle à la suite d’une enquête d’Hydro-Québec pour une fraude de 700 000 $.

Le directeur des poursuites criminelles et pénales du Québec porte ces accusations relativement à des dossiers de fraude, fabrication de faux, usage de faux et complot pour fraude.

Josée Beaulieu, Claude Guérin, Bertrand Dupont, Jean-François Marchand et Alain Tremblay devront faire face à la justice, ainsi que les sociétés Centre du Camion Côte-Nord, Excavations Marchand & fil et Les Entreprises Dupont 1972 inc.

Hydro-Québec a expliqué dans un communiqué, diffusé vendredi, que ces accusations sont en lien avec un fournisseur au chantier de la Romaine 3.

C’est à la suite de la vérification de contrats de 2017 que des anomalies ont été décelées, amenant la direction principale de la Sécurité corporative d'Hydro-Québec à enquêter.

Aucun employé d'Hydro-Québec n'est impliqué, a assuré la société d’État.