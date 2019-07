C’est la folie pour acheter ou installer un climatiseur

Les chaudes journées du début du mois de juillet ont suscité un engouement record pour l’achat de climatiseurs résidentiels, ce qui permet aux entreprises qui les vendent et les installent de faire des affaires d’or.

« Avec cette vague de chaleur, moi je n’ai jamais vécu ça. Je n’ai jamais été trois semaines en retard en installation », a indiqué André Lasnier, directeur des ventes résidentielles chez Perform-Air.

Pour le chiffre d’affaires, « c’est très très bon », a convenu M. Lasnier.

Non seulement l’été s’annonce particulièrement profitable, mais l’hiver passé l’a été également.

« L’été dernier, il a fait très chaud, donc depuis ce moment-là, on n’a pas arrêté. J’ai installé des climatiseurs en janvier, en février, en mars. Les gens ont été très prévoyants cette année », a indiqué le directeur de l’entreprise de Candiac, en Montérégie.

Journées de 12 heures

Chez Excel Climatisation, à Longueuil, on reconnaît également être « très occupé ».

« Depuis mardi, ça n’a pas arrêté. Nos techniciens font des journées de 12 heures », a expliqué Matthew Trépanier, gérant du département de service pour la compagnie de la Rive-Sud.

Hier seulement, une soixantaine de rendez-vous pour l’installation de climatiseurs ont été fixés par l’entreprise auprès de clients résidentiels.

Grande surface

Samuel Jones, 22 ans, a, lui, choisi de magasiner son appareil dans un magasin de grande surface. Il quitte le nid familial le 1er août pour emménager avec sa copine dans un quatre et demie situé dans le quartier Verdun à Montréal.

« Chez mes parents, je profitais du climatiseur mural. Mais là, dans un appartement au deuxième étage, il va faire chaud », a-t-il indiqué au Journal.

« [Lors de] journées comme cette semaine, ça va faire du bien », a-t-il ajouté.

Un peu de répit

Dame Nature donnera un peu de répit aux Québécois ce week-end et en début de semaine, même si les prochains jours s’annoncent chauds. Le taux d’humidité devrait chuter drastiquement, ce qui sera « plus confortable ».

« En général, on ne sera plus dans les journées très chaudes et humides, mais plus dans le temps ensoleillé et chaud », a indiqué Annabelle Fillion, météorologue chez Environnement Canada.

À savoir si le Québec a connu sa première canicule, l’organisme fédéral a indiqué que la province l’a frôlée, sans l’atteindre officiellement.