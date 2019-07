«C’est un devoir d’aider les autres» - Mario Pelchat

Au Québec, quand on parle de musique, les talents ne manquent pas. Malheureusement, plusieurs artistes, aussi talentueux soient-ils, ne verront jamais les fruits de leur talent et de leur travail être reconnus.

Mario Pelchat a eu une idée en lien avec cette réalité... et il a eu des coups de cœur.

Mario Pelchat occupe une place de choix dans le cœur des Québécois. Plusieurs de ses chansons ont connu un grand succès.

Comme producteur, il travaille notamment avec Paul Daraîche, Cindy Daniel, 2 Frères et Mountain Daisies, et tire très bien son épingle du jeu.

L’hiver dernier, alors qu’il marchait dans son vignoble - parce qu’il produit aussi du vin! -, une idée qui lui avait déjà trotté dans la tête lui est revenue: faire découvrir des talents cachés.

«Ça fait longtemps que je me suis un peu établi en tant que découvreur de talents. Ce n’est pas une position que je voulais occuper à tout prix, mais je pense que ma passion et mon admiration pour le talent des autres ont fait en sorte que ç’a pris le dessus dans ma vie et que c’est devenu une façon de redonner au suivant. J’ai toujours été de ceux qui se considèrent comme choyés d’être dans le métier depuis tant d’années, d’avoir réussi à exercer un métier qu’ils aiment, à y prendre leur place et à en vivre. Aujourd’hui, avec les années qui avancent et l’âge que je prends, je pense que c’est un devoir d’aider les autres et de leur tendre la main», explique le chanteur.

C’était donc décidé, il irait de l’avant avec son idée: réunir des artistes qui lui proposent à l’occasion des musiques et des textes et devenir leur producteur.

«Je suis revenu chez moi et j’ai mis en ligne un message sur Facebook.»

Le concept a plu et la réponse a été importante.

«J’ai reçu beaucoup de propositions de chansons et j’en reçois encore.»

Il dit que, jusqu’à maintenant, il a reçu plus de 300 propositions de tous genres.

«J’ai écouté tout ça et fait une présélection. Certaines chansons avaient cependant encore besoin d’un peu de travail.»

Et ceux dont la mélodie n’était pas tout à fait au point n’ont pas perdu leur temps avec cet exercice. Loin de là! Ces artistes ont reçu plus qu’un accusé de réception de la part de Mario Pelchat, qui les a guidés en leur donnant quelques conseils.

«Je n’ai pas fermé de portes», confie le producteur, qui préfère mettre la chanson francophone de l’avant, même s’il ne ferme pas la porte à des œuvres composées dans la langue de Shakespeare.

«J’ai aussi reçu des choses en anglais que je trouve bien faites. Je ne peux pas les refuser, mais, pour le moment, c’est un projet qui se veut francophone. Cependant, j’ai aussi fait une filière pour les projets anglophones qui pourraient aussi trouver leur place parce que, quand c’est bien fait, c’est bien fait!»

Un fichier «Coups de cœur»

Dans le lot d’œuvres qui lui ont été proposées, plusieurs répondaient aux critères du producteur et ont été classées dans le fichier «Coups de cœur».

«Pitch’moé d’l’amour» s’est retrouvée dans ce dossier et fut sa première sélection.

«Comme ç’a été mon premier coup de cœur, j’ai pris la décision de la sortir en premier», raconte Mario Pelchat à propos de la chanson de Dany Plourde, auteur-compositeur-interprète dans ses temps libres et originaire de Chicoutimi.

«Ce que j’ai aimé dans ce titre, c’est ce que ça dit et ce que ça raconte. Je l’ai écouté à la maison et, à un moment donné, Claire [sa conjointe, ndlr] est arrivée dans la cuisine et m’a dit qu’elle trouvait ça beau et qu’elle aimait le message.»

Questionné à savoir ce qui l’avait interpellé dans cette chanson, Mario Pelchat résume en parlant de l’ensemble de l’œuvre.

«Il y a le rythme, qui donne envie de partir en "road trip" avec ta blonde, et le sujet, qui donne le goût d’être amoureux.»

La chanson «Pitch’moé’ d’l’amour» et d’autres à venir se retrouveront sur un album et, qui sait, peut-être que certains de ces artistes offriront éventuellement un projet en solo.