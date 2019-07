Kawhi Leonard se joint aux Clippers

Kawhi Leonard a fait son choix et ce n'est pas les Raptors de Toronto.

Celui qui a guidé le Canada vers un premier titre de la NBA en juin se joint plutôt aux Clippers de Los Angeles, qui le courtisaient aussi depuis plusieurs jours. La nouvelle a été rapportée par Adrian Wojnarowski de ESPN vers 2 h, dans la nuit de vendredi à samedi.

Selon Wojnarowski, le joueur par excellence des dernières séries éliminatoires dans la NBA touchera le contrat maximal que pouvait lui accorder la formation de Los Angeles, soit quatre ans et 141 millions $.

Ainsi, les Clippers mettent la main sur le plus récent joueur le plus utile en séries éliminatoires. Le joueur autonome, qui se disait se plaire à Toronto, aura finalement décidé de ne pas lever l’option d’un an sur son contrat et de rentrer en Californie. Avant d’être échangé dans la Ville Reine en 2018, le meilleur joueur de la finale NBA cette année avait passé sept saisons chez les Spurs de San Antonio.

À Toronto, Kawhi Leonard a fini sa meilleure saison régulière, avec une moyenne par match de 26,6 points (5e meilleur joueur de la ligue), 7,3 rebonds et 49,6 % de réussite au tir pour 60 matchs joués.

En série, il a inscrit 732 points, soit le troisième meilleur marquage de l’histoire de la NBA, derrière les 759 points de Michael Jordan en 1992 et les 748 de LeBron James en 2018.

George avec les Clippers, Green avec les Lakers

Outre Leonard, les Clippers mettent aussi la main sur Paul George, du Thunder d'Oklahoma City, pour cinq choix de premier tour, dont quatre qui ne sont pas protégés (2021, du Heat de Miami, 2022, 2024, 2025), deux échanges de choix (2023, 2025), Danilo Gallinari et Shai Gilgeous-Alexander

Les Lakers de Los Angeles tentaient aussi d'obtenir les services de Leonard. Si la formation en mauve et jaune n'a pu mettre la main sur Leonard, elle pourra se consoler avec l'acquisition de Danny Green, également des Raptors, pour les deux prochaines saisons. La valeur de l'entente serait de 30 millions $, selon ESPN.