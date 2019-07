Les médecins à tête grise ne veulent pas partir

Alors que beaucoup de travailleurs rêvent de prendre leur retraite le plus tôt possible, des milliers de médecins continuent de pratiquer après 60, voire 70 ans. Une contribution précieuse en cette période de pénurie, mais qui causera un enjeu majeur dans l’avenir.

«Je n’y pense pas [à la retraite]. Tout le monde me culpabilise, mais je profite de la vie! jure le Dr Alban Perrier, 77 ans. J’en vois des retraités, ils ne sont pas plus heureux que quand ils travaillaient. Au contraire.»

L’adage qui dit que la médecine est une vocation est bien vrai si l’on se fie aux données du Collège des médecins du Québec (CMQ). Le quart (26%) des docteurs ont plus de 60 ans, et 7% ont plus de 70 ans.

D’ailleurs, ils sont surveillés par le CMQ pour éviter des risques potentiels.

Fait préoccupant, le vieillissement s’accélère du côté des médecins de famille, alors que le pourcentage des professionnels de plus de 60 ans est passé de 19% à 26% depuis 2010. Une réalité qui inquiète le syndicat en cette période de pénurie de médecins, puisque ceux-ci suivent un grand nombre de patients.

Un défi pour l’avenir

«C’est un enjeu majeur qui va devenir plus important dans les prochaines années, croit le Dr Louis Godin, président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec. Ils ne vont pas tous partir d’un coup, mais inévitablement ils vont prendre leur retraite un jour.»

Dans le contexte où 540 000 Québécois attendent sur une liste pour avoir un médecin de famille, la contribution de tous les médecins est précieuse.

«Heureusement, on a encore des médecins de cet âge-là qui continuent à travailler, sinon on aurait des dizaines de milliers de patients orphelins [de plus]», dit Louis Godin.

Alors que les Québécois prennent leur retraite en moyenne à 63 ans, les médecins se retirent bien plus vieux (69 ans chez les omnipraticiens et 71 ans chez les spécialistes), selon les données partielles du CMQ.

La passion avant tout

Études plus longues, espérance de vie qui s’allonge, manque de relève: plusieurs facteurs expliquent cette tendance.

Quant aux raisons qui les poussent à travailler après 70 ans, les médecins âgés rencontrés par Le Journal ont souligné leur passion pour la médecine et leur attachement envers leurs patients. Parmi eux, un chirurgien de 72 ans s’est tourné vers la recherche parce qu’il ne pouvait plus opérer. Et un médecin de famille fait du télétravail et roule quatre heures pour aller voir des patients.

Je vais faire quoi après?

Dans certains cas, ils ont franchi le cap des 50 ans de carrière. Pour la Dre Raymonde Chartrand, 79 ans, l’idée de prendre une retraite pour faire autre chose n’est même pas envisageable.

«Je sais faire de la médecine. C’est ça que j’ai appris, c’est dans ça que je suis la meilleure. Qu’est-ce que je vais aller faire chez nous? Je ne me mettrai pas à faire des rideaux», rigole la nucléiste du Centre hospitalier de l’Université de Montréal.

Médecins âgés au Québec

Médecins de famille

Plus de 60 ans: 2628 (26%)

Plus de 70 ans: 560 (6%)

Spécialistes

Plus de 60 ans: 2742 (25%)

Plus de 70 ans: 884 (8%)

Source: Collège des médecins, 2019

Surveillés par le Collège

Des médecins âgés se sentent insultés de devoir remplir un questionnaire pour vérifier qu’ils ne posent pas de «risques potentiels» pour les patients.

«Ils aimeraient bien [au Collège des médecins] que je prenne ma retraite. Je suis le premier à me plaindre!», confie le Dr Alban Perrier, un médecin de famille de Laval de 77 ans.

«Je leur ai dit : “Vous seriez venu quand j’avais 50 ans, vous auriez trouvé les mêmes erreurs!”» dénonce-t-il.

Depuis 2012, tous les médecins qui atteignent l’âge de 70 ans doivent obligatoirement remplir un questionnaire du CMQ. L’objectif est d’identifier les «risques potentiels» de la pratique médicale, écrit la direction des communications par courriel.

Si le risque est jugé élevé, une visite d’inspection, une entrevue ou des tests psychométriques sont organisés. Advenant un résultat insatisfaisant, le médecin peut être contraint d’avoir un tutorat ou un stage, et peut même avoir une limitation d’exercice.

Insultée

Le même exercice est refait quand le médecin atteint 75 ans. Un suivi est ensuite fait tous les deux ans.

«La première fois, j’ai été insultée quand j’ai reçu la lettre, avoue la Dre Raymonde Chartrand, nucléiste au Centre hospitalier de l’Université de Montréal. Je travaille dans un milieu universitaire. Si je n’étais pas compétente, ça fait longtemps que je l’aurais su.»

De son côté, le syndicat des omnipraticiens assure que les médecins âgés sont qualifiés pour offrir un service de qualité. D’ailleurs, tous les médecins suivent des formations chaque année.

Tous sont affectés

Bien qu’on respecte l’objectif du Collège, l’exercice est souvent mal accueilli.

«C’est sûr qu’ils sont inconfortables, dit le Dr Louis Godin, président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec. Ils ont l’impression qu’on vient chercher le petit détail pour les juger, et ça les perturbe. Je ne connais pas un médecin qui n’est pas affecté quand on vérifie la qualité de sa pratique.»