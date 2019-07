Lulu Hughes : «Il n’est pas question que je ne chante pas cet été!»

Après avoir combattu un cancer du sein en 2016, Lulu Hughes annonçait récemment qu’elle devait recevoir des traitements préventifs et qu’elle reprenait les cycles de chimiothérapie et de radiothérapie. Optimiste et particulièrement résiliente, la chanteuse n’y voit que du positif.

Lulu, vous avez annoncé récemment que vous deviez reprendre vos traitements. Que se passe-t-il?

Ce que je vis est quelque chose qui arrive fréquemment. Quand on a eu un cancer, on a quatre chances sur cinq d’en avoir un deuxième. J’ai eu un cancer du sein, et on vient de me diagnostiquer quelque chose de très précoce à l’utérus. On a retiré la masse et on m’a suggéré de faire des traitements de chimiothérapie par précaution. Si je fais de la chimio, c’est donc à titre préventif. Je veux éviter que ça revienne.

Puisque vous poursuivez vos engagements, on en déduit que vous êtes en forme malgré tout?

Oui, c’est le cas. J’ai eu un premier traitement de chimio au début de juin, et la semaine suivante je me promenais en moto. Je suis en forme! C’est sûr que les jours qui ont suivi le traitement n’étaient pas très agréables, mais ce n’est pas pire qu’une dialyse ou que n’importe quel autre traitement.

Qu’est-ce qui vous donne la force de continuer à présenter vos spectacles durant tout l’été?

Si je ne chante pas cet été, je vais faire une dépression! (rires) Je suis encore plus en forme que lors de mes traitements précédents. À ce moment-là, j’étais en train de perdre ma mère. Je n’avais pas du tout la tête à ça. Cette fois-ci, j’ai de l’énergie, je suis de bonne humeur et je sais que les effets secondaires seront moindres. Il n’est pas question que je ne chante pas cet été! La chimio, ce n’est pas un obstacle; c’est un atout de plus pour ma guérison! Avoir des spectacles au programme me motive. C’est sûr que j’ai annulé les concerts que je devais donner en Europe, car je trouvais préférable de rester ici. Je suis accueillie à bras ouverts partout où je vais.

Que faites-vous pour que ça se passe le mieux possible?

Je fais du yoga Bikram à Boucherville. Les deux propriétaires ont mis sur pied le programme Yoga contre le cancer, dont je suis porte-parole. Elles offrent des cours gratuits aux gens qui ont le cancer pendant leurs traitements et pendant les six mois suivants. On voit que les effets secondaires des traitements durent moins longtemps. En transpirant, on élimine plus rapidement les produits utilisés pour la chimio. Je marche aussi en montagne trois fois par semaine. Puis, monter sur scène, ça tient en forme. J’ai également beaucoup de plaisir à faire de la moto! Par ailleurs, j’envisage sérieusement d’avoir recours aux injections de vitamine C. J’ai lu à ce sujet, et j’y crois.

Avez-vous prévu des activités avec votre fille?

Oui, et comme elle partira pendant tout le mois d’août, je ferai beaucoup d’activités avec elle en juillet. En dehors des trois ou quatre jours de traitements, je compte aller en camping avec elle. La dernière fois, mes traitements ont eu lieu pendant l’hiver. Cette fois-ci, c’est différent.

Vous avez un moral d’acier! Vous êtes vraiment une battante...

Il n’est pas question d’être misérable! Je crois que cette résilience vient du fait que je suis extrêmement bien entourée par ma famille, par mes frères — ils sont incroyables! — et mes belles-sœurs. Tout le monde est présent. J’ai aussi des amies formidables! Tout ça m’aide beaucoup. Je pense aux gens qui ne sont pas entourés comme moi et je trouve ça terrible. J’ai vraiment de la chance d’avoir un public qui me soutient. Dès que la nouvelle est sortie, j’ai reçu des tonnes de messages! C’est fantastique! Je voudrais tellement pouvoir partager cet amour avec ceux qui n’en ont pas!

En tant que maman, avez-vous le désir de préserver votre fille?

Oui. Je lui ai dit que j’allais bien, que je faisais des traitements de manière préventive. Je ne veux pas qu’elle pense qu’elle va perdre sa maman. Je ne veux pas que ça l’atteigne. Je souhaite que ma fille ne voie pas des gens me dire: «Nous avons tellement de peine pour toi!» Ce n’est pas ça, ma réalité. Je veux que Melody ait confiance. Après tout, j’ai choisi d’avoir une vie publique, mais pas elle. Elle veut s’amuser cet été.

Arrivez-vous à voir le positif partout?

Oui, même si c’est sûr qu’il y a des moments plus difficiles que d’autres. L’autre jour, j’ai eu besoin d’appeler mon frère Rick. Ça m’a permis de «ventiler» et de regarder en avant, puis je suis passée à autre chose.

Avez-vous des activités en lien avec la Fondation pour le cancer du sein du Québec?

Oui, je suis porte-parole de la «Ride de filles», qui aura lieu le 13 juillet au profit de la Fondation. Depuis 11 ans, nous avons récolté 500 000 $. La «Ride» se terminera à Sorel, où je présenterai le spectacle de clôture du Festival de la gibelotte (Gib Fest) avec les Porn Flakes, Nanette Workman, France D’Amour, Dan Bigras, Élizabeth Blouin-Brathwaite, Gilles Valiquette et mon frère Rick. Tous les sous seront remis à la Fondation. Nous invitons les gens à venir en grand nombre.

Ambassadrice des produits Corpa Flora depuis deux ans, Lulu travaille avec Céline Champigny, fondatrice et créatrice de cette gamme, qui s’implique beaucoup dans les campagnes de financement de la Fondation du Cancer du Sein du Québec et qui a créé le programme Sérénité. Celui-ci offre aux gens en traitement de chimiothérapie d’avoir des soins faciaux conçus pour eux et approuvés par l’OTI (Oncology Training International). Pour des informations sur le programme Yoga contre le cancer: bikramyogaboucherville.com.