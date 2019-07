Moins de fentanyl au Québec

Le Québec résiste mieux à la crise du fentanyl que le reste du Canada.

Voilà le constat qu’on peut tirer de données fraîchement compilées par le Service canadien de renseignements criminels (SCRC) auprès des forces de police nationales et de Santé Canada.

« Le marché des opioïdes est plus petit au Québec qu’ailleurs », écrit noir sur blanc le SCRC dans un rapport traitant de la « menace élevée » que représente le fentanyl au pays et dont Le Journal a obtenu copie.

L’agence policière rapporte que « le fentanyl est maintenant présent un peu partout au Canada » et que « le nombre de surdoses continue d’augmenter dans l’Ouest canadien et en Ontario ».

Mais au Québec, ce puissant opioïde n’a pas gagné de terrain. Le SCRC mentionne que la situation est restée « relativement stable au cours des deux dernières années ».

Les résultats d’analyses d’échantillons d’héroïne saisie par les policiers dans tout le pays en sont le meilleur indicateur. Cette drogue dure est celle dans laquelle les trafiquants incorporent principalement du fentanyl pour pouvoir en vendre davantage et faire plus de profits.

Au Québec, moins d’un échantillon d’héroïne sur cinq était mélangé à du fentanyl, soit « les plus faibles taux d’héroïne frelatée au Canada ».

Dans 80 % des échantillons

En Ontario, Santé Canada a décelé du fentanyl dans près d’un échantillon sur deux, tandis qu’en Colombie-Britannique et en Saskatchewan, quatre échantillons sur cinq comportaient des traces de cet opioïde cent fois plus puissant que la morphine.

« En Colombie-Britannique, le marché est déjà saturé d’héroïne coupée au fentanyl, et cette tendance s’observe aussi dans d’autres provinces de l’Ouest », observe le SCRC.

Au Québec, l’héroïne afghane « de grande qualité » a fait un retour en force en 2018.

« L’offre y est plus grande et le niveau de pureté plus élevé », et le bassin de consommateurs est bien établi, surtout dans le marché de Montréal, précise le SCRC au sujet de cette drogue qui demeure très nocive.

Le SCRC souligne également que plusieurs « opérations policières ciblées » ont perturbé les trafiquants d’héroïne et de fentanyl dans la métropole.

L’agence de renseignements relevant de la GRC craint toutefois qu’à moyen ou à long terme la tendance observée dans l’Ouest canadien s’étende « probablement » aussi au Québec.

« Surtout si les groupes du crime organisé y distribuent de l’héroïne mexicaine », prévient le SCRC.

Comme Le Journal le rapportait hier, l’agence soutient que les dangereux cartels de drogue du Mexique « exportent de plus en plus de méthamphétamine, d’héroïne et de fentanyl au Canada » en plus d’être à l’origine de la majorité de la cocaïne importée ici.

À l’automne 2017, Le Journal révélait qu’à la suite de la première vague de surdoses mortelles au fentanyl survenues à Montréal, les Hells Angels avaient fait tabasser des trafiquants suspects « pour que ça arrête ».

Héroïne saisie contenant du fentanyl

Terre-Neuve et Labrador | 78 %

Saskatchewan | 85 %

Colombie-Britannique | 80 %

Alberta | 70 %

Ontario | 47 %

Manitoba | 43 %

Québec | 19 %

-Le nombre de groupes du crime organisé impliqués dans le marché noir du fentanyl au Canada est passé de 8 en 2015 à 128 en 2018, selon le SCRC.

-11 500 décès liés aux opioïdes au pays, dont 913 au Québec, entre 2016 et 2018, selon l’Agence de la santé publique du Canada.