Pier-Luc Funk au théâtre pour la première fois

Pier-Luc Funk fait partie de notre paysage culturel depuis plus de 10 ans. Le comédien, qui a passé son enfance sur les plateaux, revient sur ses nombreuses expériences de tournage et sur le défi qui l’attend cet été, puisqu’il joue au théâtre pour la première fois.

Pier-Luc, qu’est-ce que ça représente pour toi de jouer dans une pièce mythique comme «Les voisins»?

Je suis extrêmement content. C’est vraiment ma première expérience au théâtre. J’ai fait de l’improvisation, de la scène, mais jamais de théâtre, à l’exception de la fois où j’ai joué un papillon de nuit sur scène à l’école du vieux Saint-Eustache quand j’étais petit. En plus, c’est le 40e anniversaire de cette pièce cette année, et j’ai eu envie d’embarquer. C’est un beau défi pour moi.

Est-ce que ce défi est stressant pour toi?

Non, je connais déjà le contact direct avec le public grâce à l’improvisation. Mais jouer tout le temps la même histoire et devoir apprendre un texte pour le livrer plusieurs fois, ce sera davantage ça, le défi, et le nouvel aspect à découvrir. Voir où le public réagit d’une fois à l’autre, modifier certains trucs... Je vais incarner Junior, le «nerd» en chef. Il souhaite mettre fin à son enfance et avancer dans la vie. Il rêve de déménager dans le sous-sol. C’est un garçon qui manque de confiance en lui.

Est-ce que ton été sera chargé?

Pas tant que ça, puisque je serai surtout au théâtre les fins de semaine. Sinon, je vais terminer les tournages de «Fragile», et je vais beaucoup écrire. Jean-Carl Boucher et moi voulons travailler sur notre série télévisuelle, qui pourrait aussi devenir un film. Mais, sinon, je ne compte pas prendre de vacances. Je reviens tout juste de Cannes, où nous sommes allés présenter «Matthias & Maxime», le nouveau film de Xavier Dolan. Ç’a été un voyage incroyable!

Parle-nous de ton rôle dans ce film...

Je joue Rivette, un grand «fendant», un arrogant qui porte le col roulé. C’est un beau personnage de chef de meute. Il est à mille lieues de mon personnage de Junior dans «Les voisins». Ç’a été un beau défi d’incarner un personnage que les gens n’aimeront pas.

Que retiens-tu de ton tournage avec ton ami Xavier Dolan?

Ç’a vraiment été une belle expérience. Après sa grande aventure américaine, Xavier a eu envie de travailler avec ses amis; le tournage a été très agréable et plaisant. On a beaucoup ri et il y avait une belle complicité entre nous tous. Xavier est impressionnant à voir à l’œuvre ; il joue, il dirige... C’est assez fou.

On a pu te découvrir il y a un peu plus de 10 ans dans le film «Un été sans point ni coup sûr». Quels souvenirs gardes-tu de ce tournage?

Il a changé beaucoup de choses en moi. C’est à partir de là que tout est devenu clair pour moi; jouer dans ce film m’a confirmé que c’était le métier que je voulais faire. Je devais devenir acteur, mon bonheur en dépendait. C’était une idée fixe. J’y ai travaillé sans jamais oublier que c’était ce que je voulais faire de ma vie. J’ai eu tellement de plaisir sur ce tournage!

Tu as grandi sur les plateaux de télévision et de cinéma. As-tu trouvé ça difficile?

Sérieusement, oui. Je passais parfois mes journées sur les plateaux et, le soir, après 12 heures de travail, je devais faire mes devoirs avec mon tuteur. Ç’a été une période un peu traumatisante pour moi. Disons que ça faisait beaucoup et que les journées étaient longues. J’ai «capoté» un peu pendant un moment, mais en même temps, j’aimais ça. Je voulais continuer.

As-tu l’impression de ne pas avoir eu d’enfance?

Un peu. C’est sans doute pour ça que j’ai l’impression d’être un éternel enfant. Mais j’ai commencé à 12 ans dans ce métier et, même si j’avais quelques amis sur les plateaux, les gens que je croisais chaque jour étaient surtout des adultes. Alors c’est certain que ç’a fait en sorte que mon enfance a été différente.

As-tu eu peur que tout s’arrête à un moment donné?

C’est certain que j’y ai pensé, mais en même temps, après «Un été sans point ni coup sûr», ça n’a jamais arrêté. J’ai décroché le rôle dans «Tactik», qui a duré six ans. Après, je me suis dit qu’on allait me coller l’étiquette de mon personnage et que ça allait ralentir. Mais, non, j’ai décroché «SNL Québec», et ç’a été un autre beau tremplin, puisque j’ai pu me faire connaître d’un public différent. On dirait que ç’a permis de mettre un nom sur mon visage.

De quoi es-tu le plus fier?

Je pense que c’est de mon personnage de Jérémie dans «Mémoires vives». Ce rôle m’a permis de briser mon image de comique, de montrer une autre facette de mon jeu d’acteur et de prouver aux gens que je pouvais faire autre chose que de faire rire. Ça m’a permis de casser le moule, et j’espère bien pouvoir incarner d’autres personnages plus dramatiques éventuellement.

La pièce «Les voisins» est présentée à la Maison des arts Desjardins de Drummondville jusqu’au 17 août. «Matthias et Maxime», le film de Xavier Dolan, prendra l’affiche au Québec le 9 octobre 2019.