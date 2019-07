Trudeau et Scheer au coude-à-coude

Le parti libéral du premier ministre canadien Justin Trudeau est au coude-à-coude avec l'opposition conservatrice dans les intentions de vote, à un peu plus de 100 jours des élections, indique un sondage publié samedi.

Selon cette étude d'Abacus Data réalisée auprès de 3000 Canadiens, le parti libéral bénéficie actuellement de 32% des intentions de vote, soit un point de pourcentage de moins qu'en juin.

Les conservateurs d'Andrew Scheer ont de leur côté repris un point, à 33% des intentions de vote.

L'opposition de gauche (NPD) est créditée de 16% d'intentions de vote, et le Parti vert canadien de 11%, soit le double d'il y a six mois.

À la question de savoir qui ferait le meilleur premier ministre à l'issue du scrutin du 21 octobre, 35% des sondés ont répondu Justin Trudeau et 31% Andrew Scheer.

«À un peu plus de trois mois des élections, l'environnement politique continue d'être hautement compétitif et fluide. (...) Bien qu'elle s'améliore légèrement, l'image du premier ministre reste négative mais ses opposants génèrent peu d'affection», mis à part Elizabeth May, la cheffe des Verts, a déclaré dans un communiqué David Coletto, PDG de l'institut de sondage.

La cote de popularité de Justin Trudeau a lourdement pâti d'une grave crise politique qui a déchiré son gouvernement au début de l'année, sur fond d'accusations d'ingérence dans une procédure judiciaire.

«Pour les conservateurs, la route vers la victoire semble toujours dégagée, mais leurs appuis n'ont que légèrement augmenté malgré la vulnérabilité des libéraux», a observé M. Coletto.