Un adolescent manque à l'appel à Boucherville

La police de Longueuil sollicite l’aide de la population pour retrouver un jeune de 15 ans porté disparu et sa famille craint pour sa sécurité.

Vincent Dilaj a été vu pour la dernière fois le 23 juin dernier à Boucherville, en Montérégie, a fait savoir samedi le Service de police de l'agglomération de Longueuil (SPAL), soulignant que ses «craignent pour sa sécurité, car Vincent fréquenterait des gens aux comportements douteux».

Il mesure 183 cm (6' pi) et pèse 82 kg (180 lb), en plus d’avoir des yeux bleus et les cheveux bruns longs aux oreilles et rasés en dessous.

Toute information qui permettrait de le retrouver peut être transmise au 450-463-7100 poste 2661.