Un lieu autochtone ancien de l'Alberta reconnu par l’UNESCO

Un lieu important pour les Autochtones du Canada a été ajouté samedi sur la prestigieuse liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.

Le Comité du patrimoine mondial, qui est réuni jusqu’à mercredi en Azerbaïdjan, a désigné comme patrimoine mondial le site Writing-on-Stone / Áísínai'pi, situé dans le sud de l’Alberta dans la vallée de la rivière Milk.

L'endroit est renommé pour ses pictogrammes gravés dans les parois de grès de la vallée par les Autochtones pour communiquer avec les esprits, les plus anciens datant de près de 4000 ans. Encore aujourd’hui, certaines cérémonies traditionnelles s’y tiennent.

Afin d’éviter le vandalisme, l’accès au parc est limité à des visites guidées.

Writing-on-Stone / Áísínai'pi devient le 20e lieu au Canada à être inscrit sur cette liste.

«Cette importante réalisation fait suite à plus de dix années de travail acharné de la part du gouvernement de l'Alberta et de la Confédération des Pieds-Noirs, y compris de la Mookaakin Cultural and Heritage Society, avec les directives et les conseils de Parcs Canada», a mentionné Parcs Canada, dans la foulée de la décision du comité de l'UNESCO.

Parmi les six autres sites reconnus par l’UNESCO, samedi, on compte entre autres un lieu de culte bouddhiste au Myanmar et des régions minières en Europe de l’Est.