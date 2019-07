Une téléréalité pourrait mener une actrice en prison

Une actrice sud-coréenne risque d'être condamnée jusqu'à cinq ans de prison en Thaïlande pour avoir pêché des bénitiers géants --une espèce protégée de mollusques-- en tournant une émission de téléréalité, a-t-on appris samedi auprès des autorités.

Lee Yeol-eum, âgée de 23 ans, a été filmée en train de plonger pour aller s'emparer de bénitiers géants --le plus gros mollusque bivalve connu-- dans un parc sous-marin thaïlandais sur le tournage en avril d'un épisode diffusé fin juin de «La Loi de la jungle», une émission de téléréalité populaire en Corée du Sud.

Après avoir arraché deux énormes coquillages au milieu des coraux, elle est revenue les brandir à la surface en criant: «ça y est!».

Le bénitier géant est une espèce en danger, protégée par la loi thaïlandaise.

L'attention des autorités a été attirée par une photographie circulant sur les réseaux sociaux montrant la jeune actrice en train d'attraper les coquillages.

Narong Kongaid, le directeur du parc national Hat Chao Mai où a eu lieu le tournage, a déclaré à l'AFP avoir porté plainte mercredi auprès de la police contre l'actrice pour violation de la réglementation des parcs nationaux et de la loi sur la protection de la vie sauvage. Le procureur doit encore décider d'éventuelles poursuites.

«Elle risque cinq ans de prison» et une amende de 20 000 bahts (850$ CAN), a précisé M. Narong. L'actrice ne se trouve plus en Thaïlande, mais la police pourra la rechercher, a-t-il assuré.

Même si le producteur de l'émission s'est excusé, a-t-il ajouté, «il s'agit d'une affaire criminelle et nous ne pouvons retirer notre plainte».

Dans un communiqué publié vendredi, le producteur de l'émission sud-coréenne a présenté «ses sincères excuses» pour avoir ignoré la réglementation thaïlandaise sur la protection de la nature, promettant d'être plus attentif à l'avenir.