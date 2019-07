Homme de 75 ans disparu à Montréal

Un homme de 75 ans atteint de démence et de la maladie d’Alzeimer été porté disparu dans l’arrondissement du Sud-Ouest de Montréal.

Le Service de police de la Ville de Montréal a affirmé dimanche que Ronald Charles Francis a été vu pour la dernière fois vers 13h25, samedi, à sa résidence pour personnes âgées dans cet arrondissement.

Il se déplace à pied à l’aide d’une canne et il pourrait être désorienté.

«Les enquêteurs ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité», a affirmé la police de Montréal par courriel.

M. Francis est d’origine autochtone. Il s’exprime en français et en anglais. Il a les yeux bruns et les cheveux gris. Il mesure 1.68 m et pèse 52 kg.

Toute personne ayant de l'information concernant cet homme peut composer le 911 ou Info-Crime Montréal au 514-393-1133.