Les baigneurs trop téméraires?

Malgré les avertissements et les campagnes de prévention, trop de baigneurs téméraires s’aventurent encore dans des rivières et des chutes, souvent non aménagées pour la baignade.

«Si ça n’a pas été aménagé pour la baignade, vous devriez la considérer que pour des sports nautiques et porter votre veste de flottaison», insiste Raynald Hawkins, directeur général de la Société de sauvetage.

Depuis le début de l’année, 28 personnes sont mortes noyées au Québec, par rapport à 22 à pareille date l’an dernier.

«Mais je m’encourage en me disant qu’il y a des gens qui ont suivi nos conseils de sécurité parce qu’on est passé en 30 ans de 200 décès liés à l’eau à 80 en moyenne maintenant», dit M. Hawkins.

