Un séisme «impressionnant»

Un Québécois qui habite Los Angeles a vécu son baptême de tremblement de terre, vendredi ; un événement « impressionnant », mais qui ne semble pas avoir terrorisé les habitants de la métropole californienne.

« C’était le premier que je ressentais vraiment. Il y en a de temps en temps, mais des petits, qui durent deux ou trois secondes. Mais là, on parle de 30 secondes. C’était impressionnant », raconte Sebastien Bérardan, un Montréalais qui vit en Californie depuis environ 18 mois.

« Je pourrai dire que j’ai vécu au moins un gros tremblement de terre », dit-il en souriant. Le séisme d’une magnitude de 7,1 est survenu vendredi soir près de Ridgecrest, en Californie, à 250 km au nord-est de Los Angeles. Il s’agit du plus puissant tremblement de terre à frapper la zone en 20 ans. Il a été ressenti à des centaines de kilomètres à la ronde.

« Le chien a sauté sur le lit et il ne fait jamais ça. Une minute plus tard, ç’a secoué pendant une trentaine de secondes. Mon coloc a crié “Earthquake, Earthquake” », a également raconté M. Bérardan.

« Là, j’ai compris que c’en était un gros ».

La veille, une secousse de 6,4 sur l’échelle de Richter avait fait trembler la même région. D’autres répliques pourraient survenir au cours des prochains jours, voire des prochaines semaines, soutiennent les sismologues.

Peu de dégâts

Bien qu’impressionnant, le tremblement de terre ne semble pas avoir fait de dégâts à Los Angeles. Personne n’a été blessé. Près de l’épicentre, le séisme a fait quelques blessés légers et des dommages relativement limités.

Amélie Chevalier, qui vit en banlieue de la Cité des anges depuis cinq ans, a indiqué au Journal avoir été « surprise » par la secousse, sans pour autant avoir été effrayée.

« On sentait les mouvements venir du sol. Ça donnait l’impression d’être sur un bateau, et on pouvait voir notre étagère trembler, mais rien n’est tombé au sol », a relaté la femme originaire de Québec.

« La vie suit son cours », a-t-elle ajouté.

Mauvais souvenirs

Anaïs Valiquette L’Heureux, professeure à l’université California State de Northridge, était au Québec lors du séisme de vendredi, mais discutait par vidéoconférence avec une de ses étudiantes.

Or, un tremblement de terre de magnitude 6,7 avait frappé l’endroit en 1994, détruisant de nombreux bâtiments du campus.

« Elle était là en 1994. Ça lui a rappelé de très mauvais souvenirs », a indiqué Mme Valiquette L’Heureux.

Par ailleurs, la spécialiste en gestion de crise a indiqué que la situation pourrait être « catastrophique » si un séisme majeur frappait Los Angeles, notamment parce qu’il affecterait l’approvisionnement en pétrole et en gaz.

« Toutes les centrales électriques de la ville sont alimentées au gaz. Tout pourrait être interrompu pendant plusieurs mois : électricité, télécommunications, opérations gouvernementales, services publics », a-t-elle indiqué.

L’événement est d’ailleurs suffisamment intense pour raviver le spectre du fameux « Big One », un mégaséisme potentiel qui serait dévastateur pour cet État de l’Ouest américain.

Une éventualité qui n’inquiète pas outre mesure Amélie Chevalier.

« Le Big One, ce n’est pas un sujet qui est très abordé par les gens que je côtoie ici. Je suis certaine que plusieurs y pensent, mais moi ça ne m’empêche pas de dormir la nuit ! »

– Avec l’Agence QMI et l’AFP