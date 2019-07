Une «guerre de feux d’artifice» dégénère complètement

Des policiers de l’État d’Arkansas ont dû mettre fin à un conflit bien particulier lors des célébrations du 4 juillet, fête nationale américaine.

Ce qui aurait dû être une journée de festivités a plutôt tourné au cauchemar, menant à plusieurs arrestations et à une importante opération de nettoyage dans le comté de Pulaski.

«On voyait que ça allait dégénérer en quelque chose qu’on n’avait jamais vu avant», explique un citoyen occupé à nettoyer les lieux au lendemain de la violente scène.

Vendredi, plusieurs individus ont commencé à se tirer des feux d’artifice dessus, visant même des policiers, leurs véhicules et faisant même feu vers les ambulanciers venus traiter des blessés.

La situation explosive s’est soldée par l’arrestation de 12 personnes et cinq hospitalisations. «Nous n’avons jamais vécu quelque chose de cette ampleur», a expliqué Cody Burk, du bureau du shérif de comté.

«Les gens venaient nous voir avec des doigts en moins ou des mains arrachées, raconte-t-il. On essayait de faire un tourniquet sur les doigts manquants de quelqu’un et on se faisait tirer des feux d’artifice dessus.»

Selon les autorités, la majorité des personnes impliquées dans ce jeu dangereux ne provenaient pas du secteur.

Les individus arrêtés font face à des accusations d’assaut, de violence contre des agents de la paix et de possession de stupéfiants.