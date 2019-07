De nouvelles mesures annoncées pour protéger les baleines noires

Le gouvernement fédéral a annoncé de nouvelles mesures, incluant de nouvelles limitations de vitesse, pour tenter de protéger les baleines noires de l'Atlantique Nord, dans la foulée des morts recensées ces dernières semaines.

Dorénavant, tous les navires de 13 mètres et plus, contre 20 mètres et plus auparavant, devront se soumettre à une limite de vitesse de 10 nœuds (18,5 km/h) dans la zone à vitesse réduite. La limite de vitesse sera aussi imposée dans une zone plus large, qui passe de 2,5 à 5 milles marins (4,6 à 9,3 km), à la suite de l'observation d'une baleine noire.

Par ailleurs, cette zone, qui s'étendait sur un vaste secteur du golfe du Saint-Laurent, entre la Côte-Nord jusqu'à la pointe sud des Îles-de-la-Madeleine, a été élargie vers l'est, au-delà des Îles et plus près du détroit de Cabot.

En plus de ces mesures, Transport Canada et Pêches et Océans Canada poursuivront jusqu'au 15 juillet leurs vols de surveillance accrus. Depuis le 29 juin, Transport Canada a augmenté la fréquence de ces vols d'observation de deux par semaine à deux par jour.

Un montant de 5 millions $ sur quatre ans pour financer des initiatives visant à protéger les baleines noires a aussi été annoncé.

Ces nouvelles mesures surviennent dans la foulée de la découverte, en juin, de six carcasses de baleines noires dans le golfe. Au moins trois d'entre elles ont vraisemblablement péri après être entrées en collision avec un navire, montrent les résultats préliminaires de nécropsies pratiquées sur quatre des carcasses.

Du 28 avril au 27 juin dernier, Transport Canada avait examiné 111 cas de navires signalés pour non-conformité de la limite de vitesse, sur 1472 passages de bateaux. Cependant, 102 dossiers ont été fermés sans qu'une amende soit imposée, tandis que les neuf autres faisaient toujours l'objet d'une enquête.

Au dernier décompte, il ne resterait plus que 412 baleines noires de l'Atlantique Nord toujours en vie. Les morts comptés à ce jour ont presque effacé les gains de l'espèce au cours du dernier hiver, où sept naissances ont été enregistrées.