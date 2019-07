Déjà 29 noyades et l’été ne fait que commencer

La mort du petit garçon de Laval survenue dimanche serait la 29e noyade à se produire au Québec en 2019, comparativement à 22 l’an dernier à pareille date.

« Pour moi, chaque noyade est une noyade de trop, parce qu’on sait qu’elles sont évitables », a indiqué Raynald Hawkins, directeur général de la Société de sauvetage du Québec, un organisme qui vise à prévenir les noyades.

Celle de dimanche était la troisième à survenir cet été dans une piscine du Québec, les autres ayant eu lieu dans des plans d’eau naturels, comme des lacs et des rivières.

« On le dit souvent, mais peut-être pas assez, la recommandation qu’on fait, c’est de rendre inaccessible aux enfants la piscine familiale », comme la loi l’oblige, a indiqué M. Hawkins.

Plus de décès

Le nombre important de décès survenus cette année au Québec peut notamment s’expliquer dans la force du courant de certains plans d’eau naturels, qui est particulièrement élevée cette année.

« Le débit d’eau dans les rivières est plus élevé parce qu’il a plu pas mal ce printemps et qu’on a eu beaucoup de neige cet hiver », a indiqué M. Hawkins.

Certaines de ces noyades auraient quand même pu être évitées par l’emploi de la veste de flottaison.

« La plupart du temps, c’est parce que les gens ne portaient pas du tout ou pas correctement leur veste qu’ils se sont noyés », a-t-il ajouté.

Malgré les chiffres élevés pour 2019, le Québec peut tout de même se réjouir des avancées réalisées au cours des trois dernières décennies.

« Il y a 30 ans, on dénombrait quelque 200 noyades par années au Québec. Aujourd’hui, on est plus autour de 80 », s’est réjoui M. Hawkins.

Les décès par noyade au Québec en 2019

Rivières et ruisseaux: 9

Lacs: 9

Fleuve: 6

Piscine: 3

Autres: 2

TOTAL: 29