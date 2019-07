Grève à la Sépaq: Québec n’envisage pas de loi spéciale

Le ministre responsable de la Sépaq n’envisage pas de loi spéciale, malgré la menace d’une grève générale illimitée dans l’ensemble du réseau de parcs nationaux qui pourrait être déclenchée à temps pour les vacances de la construction.

«Pour l’instant, il n’y a pas de volonté d’arriver avec une loi spéciale, ça c’est sûr et certain. Je pense que ça fait partie du jeu de négociations, et ça mérite d’avoir des négociations», a commenté lundi le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, Pierre Dufour, à son arrivée au conseil des ministres.

Vendredi dernier, le Syndicat de la fonction publique du Québec (SFPQ) a annoncé une grève générale illimitée sur certains sites de la Sépaq (dont le Parc de la Chute-Montmorency) à compter du 17 juillet prochain. Toutefois, le syndicat menace également d’étendre le débrayage dans les jours suivants à l’ensemble des parcs nationaux et réserves fauniques, si les négociations achoppent.

Pouvoir de négociation

Le ministre Dufour a d’ailleurs défendu le moment choisi par le syndicat, même si cela pourrait affecter les vacances de nombreux Québécois. «C’est tout à fait normal. Quand tu as un pouvoir de discussion, tu essaies de t’en servir à un moment fort. Je lisais, sur les médias sociaux, quelqu’un qui disait : ils n’auraient pas pu faire ça au mois de février? Ben, je pense que pour eux autres, c’est le meilleur moment d’avoir un ‘‘bargaining power’’ de négociation», a-t-il commenté.

Pour Pierre Dufour, la Sépaq a encore «de la marge» pour négocier avec les syndiqués. Le PDG de la Sépaq, Jacques Caron, «a quand même une palette de travail avec laquelle travailler», dit-il. «Je pense qu’avant toute loi spéciale, Jacques, s’il sent le besoin, il va venir nous voir et on va discuter de la situation», affirme le ministre.

La Sépaq, fait remarquer M. Dufour, est le premier organisme public à renégocier sa convention collective depuis l’élection du gouvernement Legault. D’importantes négociations doivent débuter avec le secteur public dès l’automne prochain.

Discours opposés

L’optimisme du ministre lundi tranchait avec les propos du vice-président du SFPQ, Patrick Audy, la semaine dernière. «L’offre salariale qui a été déposée cette semaine, ç’a été reçu comme une vraie douche froide, disait-il. On ne s’attendait pas à des offres aussi basses que ça.»

Tant le ministre que le syndicat ont refusé de dévoiler leurs propositions salariales respectives. Selon le SFPQ, le salaire moyen à la Sépaq se situe entre 15 $ et 18 $ de l’heure. Et comme il s’agit d’un emploi saisonnier, les employés travaillent environ 23 semaines par année, pour un salaire annuel moyen de 16 000 $, affirme leur syndicat.