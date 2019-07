On jase de Julie Masse sur QUB radio

Alors que Corey Hart fait présentement courir les foules dans le sillage de sa tournée «Never Surrender», sa conjointe, la chanteuse Julie Masse, continue elle aussi de déchainer les passions.

La voix du succès «C’est zéro» et sa fascinante carrière sont l’objet du balado «Pourquoi Julie?», qui sera disponible pour écoute sur QUB radio à compter de ce mardi 9 juillet, à 7 h 30.

Guidé par la journaliste culturelle Émilie Perreault, on part sur les traces de l’icône des années 90 que fut Julie Masse dans ce «podcast» à forte odeur de nostalgie. La série donne notamment la parole à des gens qui ont connu Julie Masse de près ou qui ont été inspirés par elle de loin, à l’époque de sa gloire, dont Marie Plourde, Marc-André Coallier, Marie-Mai, Sylvain Cossette, Manuel Tadros, le journaliste Alain Brunet, Jamil, France Beaudoin et l’auteure Fanny Britt.

«Pourquoi Julie?» s’intéresse aux années sous les projecteurs de Julie Masse et, surtout, à son retrait choisi, planifié et assumé de la vie publique. Au sommet des palmarès, la jeune chanteuse a décidé, cinq ans après ses débuts, de s’éloigner de la scène pour se consacrer à sa vie amoureuse et familiale avec Corey Hart.

Qu’est-ce qui a justifié sa décision? Pourquoi l’artiste n’a-t-elle pas ensuite sombré dans l’oubli et demeure encore une référence à ce jour? Est-ce justement parce qu’elle a elle-même opté pour l’arrêt avant que son image ne s’essouffle?

«Pourquoi Julie» pose un regard sur notre rapport à la célébrité, l’hypermédiatisation de nos vedettes et la durée de carrière des personnalités québécoises.

Déjà, le premier épisode de «Pourquoi Julie?» est en ligne dans la section «Balados» de QUB radio. Les autres capsules – cinq au total – seront déposées sur la même plateforme, à raison d’une par semaine, chaque mardi, jusqu’au 6 août.

La série peut également être consommée sur plusieurs autres services de diffusion audio (Apple, Spotify, Google Balados, etc). «Pourquoi Julie?» est une production de RECréation.