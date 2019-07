Photo du ministre Roberge avec Malala : «presque insultant», dit Hélène David

Il était «presque arrogant» et «presque insultant» pour le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, d’avoir posé pour une photo aux côtés de Malala Yousafzai, a dénoncé la porte-parole de l’opposition officielle en matière de laïcité, Hélène David.

Vendredi dernier, le ministre a été vertement critiqué par plusieurs internautes pour avoir partagé cette photo alors que Malala, une jeune Pakistanaise voilée qui s’est fait connaître en défiant les talibans afin que les jeunes filles aient le droit de fréquenter l’école, n’aurait pas le droit d’enseigner au Québec en raison de la Loi sur la laïcité de l’État.

Belle rencontre avec @Malala Yousafzai, récipiendaire du prix Nobel de la Paix, pour discuter d’accès à l’éducation et de développement international. @UNESCO pic.twitter.com/nuRe36039O — Jean-F. Roberge (@jfrobergeQc) 5 juillet 2019

«Je trouve que ç’a manqué beaucoup de connexion avec ce que le Québec est en train de vivre dans le post-bâillon de la loi 21», a soutenu la députée Hélène David en entrevue au «6 à 9 de Caroline et Maka» sur les ondes de QUB radio, lundi.

Selon la libérale, les Québécois ne se sont toujours «pas réconciliés avec la loi 21» et la question de la laïcité demeure toujours un enjeu qui suscite de vives réactions.

«On a fini un peu sur les genoux avec ce bâillon autour de la loi 21, et [quelques jours plus tard], il se retrouve dans un autre univers, il prend cette photo-là et ne fait pas le lien que nous, au Québec, on est vraiment une société très divisée là-dessus», a dénoncé la députée de Marguerite-Bourgeoys.

Roberge répond

Le ministre Roberge s’est défendu face à ses détracteurs dans une publication Twitter, vendredi après-midi.

«Je lui dirais certainement que ce serait un immense honneur et qu’au Québec, comme c’est le cas en France (où nous sommes actuellement) et dans d’autres pays ouverts et tolérants, les enseignants ne peuvent pas porter de signes religieux dans l’exercice de leurs fonctions», a-t-il écrit en réponse à un internaute qui lui demandait ce qu’il répondrait à Malala Yousafzai si elle souhaitait enseigner au Québec.