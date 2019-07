Possible noyade dans une carrière à Vaudreuil-Dorion

Un jeune homme était porté disparu, lundi soir, après avoir sombré dans le lac La Carrière, à Vaudreuil-Dorion.

Selon les premières informations disponibles, trois jeunes ont tenté, vers 19 h 30, de traverser le lac situé au fond d'une ancienne carrière à la nage. Or, l'un d'eux a sombré et a disparu sous les flots au cours de la traversée.

Les trois jeunes faisaient partie d'un groupe d'entre 15 et 20 jeunes qui se trouvaient sur le site de la carrière, a expliqué le directeur du Service de sécurité incendie de Vaudreuil-Dorion, Terry Rousseau.

«On a une embarcation sur le lac et on fait des recherches. On a aussi un grappin, pour voir si on peut trouver [le disparu]. Mais c'est assez profond. On parle d'environ 100 à 150 pieds», a précisé M. Rousseau en entrevue à TVA Nouvelles.

Bien que le site soit interdit d'accès, les gens des environs connaissent bien les sentiers escarpés qui y conduisent et plusieurs jeunes se faufilent jusqu'au lac de la carrière, a ajouté le responsable.

La Sûreté du Québec et les pompiers de Vaudreuil-Dorion ont conjugué leurs efforts pour tenter de retrouver le disparu. En plus de l'embarcation sur l'eau, les secours sillonnaient les berges, tandis que des plongeurs et un hélicoptère pourraient être appelés en renfort, au plus tard mardi.