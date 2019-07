Ringo Starr n'arrive pas à croire qu'il est encore en vie

Ringo Starr a du mal à croire qu’il est encore en vie, après des années passées à faire de nombreux excès.

Selon l’ancienne star des Beatles, qui a fêté ses 79 ans ce dimanche, la sobriété, la méditation, et le végétarisme l’ont remis sur le droit chemin après des années à prendre de mauvaises décisions question santé.

«Quand j’étais ado, je pensais que tous les gens de plus de 60 ans devaient être abattus, car ils étaient inutiles, a-t-il confié à Parade. J’étais dégoûté quand j’ai eu 40 ans! Mais je n’ai plus honte. En fait, c’est un miracle que je sois encore vivant. J’ai mis beaucoup de choses dans mon corps et j’aurais pu mourir n’importe quand.»

Mais cela fait maintenant 30 ans que Ringo Starr est sobre. «Quand je suis devenu sobre, j’ai eu tant de temps et d’énergie. Et ça marche aujourd’hui, c’est tout ce que j’ai», a-t-il ajouté.

Paul McCartney, quant à lui, a souhaité un joyeux anniversaire à son vieux camarade sur les réseaux sociaux.