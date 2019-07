Un bébé de 18 mois fait une chute fatale d’un bateau de croisière

Un bébé de 18 mois est décédé, dimanche après-midi, après avoir fait une chute mortelle d’un bateau de croisière accosté à San Juan, dans l’État américain de Porto Rico.

Selon les premières informations, la petite jouait avec son grand-père dans une des salles du 11e étage du Freedom of the Seas, de la compagnie Royal Caribbean. L’homme a alors posé le bébé sur le rebord d’une grande fenêtre entrouverte, mais la petite a perdu équilibre et a chuté.

L’enfant a heurté le bateau en tombant, avant de terminer sa chute mortelle sur le trottoir du quai.

«Malheureusement, la fillette est décédée instantanément», a expliqué le porte-parole du port à CNN.

«C’est une scène très forte, très triste et tragique ...», a décrit le secrétaire à la Sécurité publique, Elmer Roman, au quotidien «Primera Hora».

La petite était en voyage avec ses parents, ses grands-parents, maternels et paternels, ainsi que plusieurs autres membres de sa famille, tous originaires de l’Indiana.

Bien que ce drame soit traité comme un accident, une enquête est tout de même en cours afin de déterminer les circonstances qui ont mené au décès tragique de l’enfant.

L’analyse des caméras de surveillance pourrait aider les enquêteurs dans ce dossier.

Selon le site Seascanner, le bateau de croisière a quitté dimanche pour un voyage de 7 jours dans les Caraïbes et se trouve présentement à Saint-Martin.