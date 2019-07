Une quatrième journée de recherche infructueuse dans la rivière Batiscan

Les recherches se sont poursuivies du haut des airs, sur l'eau et sur les berges, lundi, pour retrouver un homme d'une trentaine d'années porté disparu depuis vendredi soir dans la rivière Batiscan, à Notre-Dame-de-Montauban, en Mauricie.

Malgré l'étendue des moyens déployés, les secours n'ont pu retrouver la victime au terme d'une quatrième journée de recherche.

Selon des informations préliminaires, le jeune homme aurait tenté de traverser la rivière à la marche et à la nage vendredi, peu avant l'heure du souper. Il aurait perdu pied, puis aurait été emporté par le courant.

Au fil des ans, la rivière Batiscan a fauché de cette façon de nombreuses vies. Des touristes tentent régulièrement de rejoindre des bancs de sable visibles au centre du cours d'eau, croyant à tort qu'il n'y a presque pas d'eau tout autour.

«Sur des bancs de sable, ils ont des chaises longues. C'est incroyable, au milieu de la rivière. Quand on voit ça, on est tenté d'aller plus loin. Les gens d'ici savent qu'elles sont les limites à ne pas dépasser. Si quelqu'un d'autre vient ici où voit ça sur internet, il peut dépasser les bornes. Je ne dis pas que c'est ça qu'il a fait, mais s'il a tenté sa chance, il est parti», a analysé un résident des environs, René Morin.

Plusieurs citoyens de la petite municipalité contribuent comme ils le peuvent aux efforts pour retrouver le disparu et épauler ses proches.

C'est notamment le cas de la conseillère municipale Marjolaine Morasse, qui héberge la famille de la victime, originaire de Saint-Raymond-de-Portneuf

«Un humain, tu l'aides. La famille, pour moi, c'est comme si c'était des amis, des amis proches. Je tiens à les respecter. C'est pour ça que j'ai demandé aux médias de se tenir éloignés de ma résidence, de laisser ces gens vivre ça dans la sérénité», a-t-elle indiqué à TVA Nouvelles.

Malgré cette noyade, des gens téméraires ont pu être aperçus samedi de l'autre côté des clôtures de sécurité, assis sur les roches, alors même que les policiers poursuivaient leurs recherches.