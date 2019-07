Geneviève Leclerc en concert avec l’Orchestre symphonique de Trois-Rivières

Capable de chavirer le public simplement grâce à sa puissante et juste voix comme elle l’a fait sous les projecteurs de «La Voix» en 2016, Geneviève Leclerc sera soutenue par 54 musiciens de l’Orchestre symphonique de Trois-Rivières (OSTR) lors du concert qu’elle donnera le 14 décembre à la salle J.-Antonio-Thompson.

Ce spectacle sera l’occasion pour elle d’interpréter des pièces de son plus récent album «Celle que je suis», mais aussi de piger dans le répertoire de la chanson française, des classiques de Broadway et des hymnes de Noël. Du lot, il y aura «Nature Boy», «Non, je ne regrette rien» et «Parc Belmont».

Ces pièces seront revues par Blair Thompson, un compositeur et pianiste qui a travaillé les arrangements musicaux des rendez-vous de Half Moon Run et Michel Rivard avec l’Orchestre symphonique de Montréal. Derrière Geneviève Leclerc, l’OSTR sera dirigé par Adam Johnson.

Les billets sont déjà en vente au ostr.ca.

Avant celui de Trois-Rivières, Geneviève Leclerc a d’autres spectacles confirmés à son horaire, dont le 19 octobre à la Cinquième Salle de la Place des Arts, à Montréal.