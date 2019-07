Kim Kardashian s’explique sur la controverse Kimono

La vedette américaine de téléréalité et des médias sociaux Kim Kardashian s’est retrouvée en une du très sérieux magazine «Wall Street Journal», qui scrute l'actualité économique et financière, avec ce titre surprenant: «[son] pari de devenir milliardaire».

Âgée de 38 ans, Kim Kardashian West (elle est mariée avec le chanteur Kanye West) s’est retrouvée sous les feux des projecteurs, il y a quelques jours, lorsqu’elle a dévoilé le nom de sa nouvelle gamme de sous-vêtements sculptant: Kimono.

Selon elle, c’était un jeu de mots sur son prénom, mais le terme a suscité de vives protestations, notamment du côté du Japon, ou plusieurs n’ont pas hésité à parler d'appropriation culturelle en soulignant que le kimono désignait le vêtement traditionnel japonais. Même le maire de Kyoto lui a demandé de reconsidérer son choix.

Sur les médias sociaux, le mot-clic "#KimOhNo" se propageait comme une traînée de poudre. Alors qu’elle avait d’abord voulu aller de l’avant malgré tout, Kim a finalement décidé, le 1er juillet, de choisir un autre nom. C’est évidemment sur Instagram qu’elle a annoncé la nouvelle.

Alors que tout le monde se préparait à expédier les premières pièces de lingerie gainante aux clients, il a fallu tout changer, à commencer par le logo, imaginé et dessiné à la main par Kanye West.

«Je suis la première personne à dire "OK, bien sûr, je ne peux pas croire que nous n’avions pas pensé à cela". Mais évidemment, mes intentions étaient vraiment innocentes. Mais j’ai compris», a-t-elle expliqué dans ce premier numéro entièrement numérique du «WSJ Magazine».

«Est-ce que je me sens tenue à un niveau supérieur? Je vais en assumer la responsabilité et faire la bonne chose. Je réalise très bien qu’il va y avoir plus de regards sur mon entreprise et moi», a-t-elle confié.

Ce projet de gamme de lingerie avec effet sculptant, elle y pense et travaille depuis une décennie. Elle a aussi sa propre marque de produits de beauté, de parfum et de vêtements.

Des investisseurs ont été attirés par le potentiel qu’ils voyaient dans le sous-vêtement sculptant. Son entourage a expliqué que la consommatrice est actuellement mal desservie par les modèles actuels, vieux et en décalage.

«Je voulais faire mon truc», a dit Kardashian West, ajoutant que son idée était de proposer quelque chose qui était plus utile que sa ligne KKW Beauty.

«Tout le monde a besoin de vêtements moulants», a-t-elle ajouté en parlant de sous-vêtements, de soutien-gorge que les gens portent tous les jours.

Reine des médias sociaux et femmes d’affaires

Avec ses 143 millions d'abonnés à son compte Instagram, Kim Kardashian West est incontestablement une des reines des médias sociaux. C’est aussi une femme d’affaires redoutable qui vaut 350 millions $, selon le magazine «Forbes».

Kimberly Kardashian est la fille de l'avocat Robert Kardashian, qui a défendu l’ancien joueur de football américain O.J. Simspon, quand il a été accusé du meurtre de sa femme.

Si sa fortune personnelle est maintenant estimée à 350 millions $, c’est en raison essentiellement de son entreprise de cosmétiques KKW Beauty, lancée en 2017 et qui a généré un chiffre d'affaires supérieur à 100 millions $ en 2018.

Kim Kardashian en chiffres

Fortune personnelle : environ 350 millions $

Abonnés Instagram : 143 millions