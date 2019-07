Le nombre d’adeptes de la coke a doublé en 4 ans

Le retour en force de la cocaïne se confirme au Québec et dans le reste du pays où les consommateurs sont deux fois plus nombreux qu’en 2015.

C’est le Service canadien de renseignements criminels (SCRC) qui sonne l’alarme sur le regain marqué de popularité pour la coke dans un récent rapport sur l’état du marché de la drogue.

« Après plusieurs années de stabilité, la demande intérieure pour la cocaïne augmente. De 2015 à 2017, le taux de consommation a doublé en passant de 1 % [de la population], soit 353 000 consommateurs, à 2 % avec 730 000 consommateurs », précise l’agence policière dans ce document dont Le Journal a obtenu copie.

Le crime organisé comblé

Le SCRC « s’attend à ce que la tendance se poursuive » puisque l’on constate la même situation à l’échelle mondiale, « parallèlement à l’augmentation de la production de cocaïne en Amérique latine ».

Cette explosion de la demande profite à un nombre croissant d’organisations criminelles qui se partagent un marché valant plus de deux milliards de dollars.

En 2018, 496 des 664 groupes du crime organisé trempaient dans le commerce de la poudre blanche au Canada, en hausse de 5 % par rapport à 2015.

La cocaïne attire « continuellement plus de groupes du crime organisé que les autres marchés » de la drogue comme le cannabis illégal, la méthamphétamine et l’héroïne, d’après le rapport.

29 importateurs au Québec

Parmi eux, 99 jouent un « rôle crucial » sur ce marché, en important « de grandes quantités de cocaïne » au pays.

Le SCRC en compte 29 au Québec, 34 en Ontario et 28 en Colombie-Britannique, les provinces « où se trouvent d’ailleurs les plus importants bassins de population, des ports maritimes et des aéroports internationaux ».

Selon nos informations, les principaux importateurs québécois de coke sont des membres ou des associés des Hells Angels, de la mafia italienne et de la pègre d’origine libanaise, grecque et irlandaise.

Malgré la hausse de la demande, le prix de la cocaïne au Canada reste stable depuis une vingtaine d’années, à environ 100 $ le gramme sur le marché de la rue et entre 50 000 $ et 65 000 $ le kilo.

Le mois dernier, l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime révélait qu’un sommet historique de 1976 tonnes de cocaïne ont été produites dans le monde en 2017, soit 25 % de plus qu’en 2016.

En juillet 2018, Le Journal rapportait qu’un jeune Québécois sur 21, dont l’âge varie entre 15 et 24 ans, disait avoir consommé de la cocaïne durant l’année, soit quatre fois plus que la moyenne canadienne, selon une étude de l’Institut de la statistique du Québec.

Nombre de groupes du crime organisé

Cocaïne: 496 groupes

Cannabis illégal: 293 groupes

Méthamphétamine et d’autres drogues de synthèse: 186 groupes

Fentanyl et autres opioïdes: 128 groupes

Héroïne: 118 groupes

Source : SCRC. Données pour 2018

Extraits du rapport

« En 2018, environ 75 % des groupes du crime organisé canadien jouaient un rôle dans le marché de la cocaïne. »

« Le grand nombre de groupes impliqués [...] met en évidence la disponibilité de la cocaïne et le caractère toujours lucratif de son trafic. »

« Au Canada, le nombre de saisies de cocaïne à la frontière [en 2018] est semblable aux données de 2017, mais la quantité de cocaïne saisie est de 68 % inférieure à la même période. »

« L’interception récente [en 2018] de cargaisons importantes de cocaïne amènera probablement les trafiquants à expédier de plus petites quantités de drogue en plus grand volume pour réduire les pertes en cas de saisie. »

« Les cartels mexicains, ainsi que plusieurs groupes du crime organisé colombien, sont les principales sources de la cocaïne consommée au Canada. »

– Le Service canadien de renseignements criminels