Le parfait sosie d’Éric Lapointe assiste à son spectacle!

Il n’y a pas juste un Lapointe sur les Plaines mardi soir. Rock Lapointe, parfait sosie d’Éric jusque dans sa voix, faisait la file mardi, en fin d’après-midi, pour assister au spectacle de son idole, dans le cadre du Festival d'été.

Ça ne s’invente pas. Non seulement il ressemble à Éric Lapointe jusqu’à s’y méprendre, mais son nom est... Rock Lapointe. Et quand il ouvre la bouche, sa voix rauque est pareille à celle du chanteur.

L’homme de Trois-Rivières avait fait le trajet mardi, pour revoir pour une énième fois le rockeur en spectacle, qu’il n’a jamais rencontré, a-t-il confié au Journal.

«Je me fais dire au moins dix fois par jour que je lui ressemble», a-t-il raconté.

Malgré son nom de famille, Rock Lapointe a précisé qu’il n’avait aucune parenté avec le chanteur... et qu’il ne poussait pas la note non plus. Mais il a joué le jeu mardi, allant jusqu’à se vêtir à la manière du rockeur, avec ses bijoux autour du cou et ses lunettes sur la tête.

Éric Lapointe donnait mardi soir au Festival d'été un concert baptisé «Le show de ma vie», au cours duquel une vingtaine d'invités, dont Lara Fabian, Jean-Pierre Ferland et Louis-Jean Cormier, devaient chanter en duo avec lui.