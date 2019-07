Le «spectacle» rarissime d’un groupe de requins dévorant un espadon

Une carcasse d’espadon dévorée vigoureusement par une dizaine de petits requins : voilà les images rarissimes captées par un engin téléguidé qui parcourait les fonds marins.

L'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique (NOAA) a mis en ligne ce «spectacle unique» auquel le commun des mortels n’a pas la chance d’assister fréquemment.

L’engin téléguidé Deep Discoverer était à 450 mètres de profondeur au large des côtes de la Caroline du Sud lorsqu’il a aperçu quelques requins s’animer.

En s’approchant de la scène, l’appareil a révélé 11 requins qui attaquaient un espadon mort d’environ 2,5 mètres de long. Les images montrent bien les requins dévorer la chair et les muscles du poisson mort, un «événement incroyable de prédation».

Selon les scientifiques, l’espadon est décédé dans les heures précédant l’arrivée des requins. La cause de la mort de l’animal ne semblait pas claire, mais les spécialistes croient que le décès pourrait être dû à l’âge du poisson, à une maladie ou à une blessure.

Aucune marque sur le poisson ne laisse présager qu’il ait été hameçonné préalablement, mais les dégâts causés par les requins auraient pu tout faire disparaître.

Les 11 requins dans la vidéo sont répartis dans deux espèces: le «Genie’s dogfish», une espèce découverte en 2018 et le «roughskin dogfish».

L’aspect le plus remarquable de cette scène est que les requins ont parcouru une distance considérable pour se nourrir de la carcasse d’espadon.

«Lorsque survient une arrivée importante de nourriture, comme un espadon de plus de 250 livres, la capacité de détecter et de localiser la nourriture, puis de maximiser sa consommation, est la clé de la croissance et de la survie des requins», explique la NOAA.

Des traînées chimiques, des vibrations ou des sons peuvent mener les prédateurs à trouver cette opportunité alimentaire.

Il n’est pas fréquent de voir un groupe de requins dans les fonds marins. Ces poissons ne se rassemblent que lorsqu’il y a de la nourriture à proximité.

«Vous ne pouvez pas prévoir de voir ce genre de choses, surtout dans les profondeurs océaniques. C'est tout simplement un hasard. En passant juste assez de temps sous l’eau et en vous préparant à l’imprévu, vous pouvez tomber sur des scènes qui vous reviendront à l’esprit toute votre vie», a écrit la NOAA sur son site web.