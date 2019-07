Les recherches reprennent pour retrouver le jeune homme disparu dans une carrière

Les recherches pour retrouver un jeune homme porté disparu lundi soir à Vaudreuil-Dorion, après avoir sombré dans le lac La Carrière, ont repris mardi matin.

Les recherches avaient été suspendues lundi vers 23 h 30.

Mardi matin, les efforts pour retrouver le disparu vont se poursuivre et une équipe de plongeurs a été déployée par la Sûreté du Québec (SQ) pour participer aux recherches, en plus de la contribution des équipes sur le terrain.

L’évènement est survenu lundi vers 19 h 30, lorsque trois jeunes ont tenté de traverser le lac situé au fond d'une ancienne carrière à la nage. L’un d'eux a sombré et a disparu sous les flots au cours de la traversée.

Lundi soir, la SQ et les pompiers de Vaudreuil-Dorion ont tenté de le retrouver, sans succès. En plus de l'embarcation sur l'eau, les secours ont sillonné les berges et un hélicoptère de la SQ a aussi survolé le lac.

Site populaire

Dans le quartier, c’est bien connu que le lac La Carrière est un lieu de rassemblement plutôt populaire dès que la saison chaude revient.

«Il y en a qui voulaient faire clôturer ça pour que ce soit plus difficile d’accès, mais ça fait plusieurs années, témoigne un résident du secteur. Il y a des bons partys à toutes les fins d’année scolaire, en juin. Ils se stationnent un peu partout, et ils passent à pied.»