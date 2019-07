Réjean Hébert se lance officiellement en politique fédérale

Le politicien québécois Réjean Hébert a officialisé sa candidature à l’investiture du Parti libéral du Canada dans Longueuil-Saint-Hubert, mardi.

Il maintient que sa décision est murement réfléchie et correspond à ses valeurs. «Je pense que le Parti libéral est un parti progressiste qui a mis en place des politiques extrêmement audacieuses au cours des dernières années», a-t-il expliqué en entrevue à 100% Nouvelles.

Celui qui a été ministre de la Santé sous Pauline Marois affirme qu’il ne croit plus à l’indépendance du Québec.

«Le débat souveraineté/fédéraliste est un débat d’un autre temps. En 2014, j’ai réalisé que les citoyens québécois ne voulaient pas en entendre parler», affirme le politicien.

«Je pense qu’on est plus fort dans un ensemble canadien que si on est séparé. Les enjeux sont mondiaux, les changements climatiques ça n’a pas de frontières et il faut s’attaquer à ces enjeux avec la puissance que nous fournit la Confédération canadienne», ajoute-t-il.

Il croit être en mesure de partager son point de vue avec les citoyens de Longueuil-Saint-Hubert.

À ceux qui diraient qu'il a été parachuté dans cette circonscription de la Montérégie, il assure être familier avec cette région. «C'est un comté que je connais bien et pour lequel j'ai participé au développement lorsque j'occupais des fonctions à l'Université de Sherbrooke», dit-il.