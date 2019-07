Un vélo-taxi pour briser l'isolement des aînés

Une résidence pour aînés de Québec arrive avec un projet unique dans la région: le vélo-taxi appelé trio-bike.

Le but de ce projet est de briser l’isolement des aînés, de les stimuler physiquement et intellectuellement dans le but d’améliorer leur état de santé.

Le vélo est fabriqué au Danemark. Évidemment, ça prend quelqu’un pour pédaler, mais le vélo peut accueillir deux personnes supplémentaires. Comme il est doté d’un moteur électrique, ça permet de faire des balades un peu plus longues.

«C’est un vélo adapté à nos résidents qui sont à mobilité réduite. Le problème qu’on avait c’est que nos résidents ne marchent plus beaucoup. Ils ne pouvaient pas faire de grandes distances et on voulait leur faire redécouvrir le quartier» explique la récréologue, Sabrina Langlois.

Adapté pour les personnes à mobilité réduite, le vélo permet donc à tous les résidents de sortir de la maison. Les Jardins Lebourgneuf ont reçu le vélo il y a deux semaines et déjà ils ont parcouru une distance de 100 km. Pas loin de 200 résidents l’ont testé et les réactions sont unanimes.

«C’est super! Je ne croyais jamais refaire du vélo à mon âge», exprime Suzanne Guertin, résidente des Jardins Lebourgneuf.

La résidence aimerait bien se doter d'un vélo-taxi supplémentaire. Toutefois, c'est un engin très dispendieux au coût de 17 000$. L'établissement aurait donc besoin de financement.

D'autres projets en loisir sont également sur la table pour les prochains mois.