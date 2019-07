Une plage jonchée de déchets au Lac-Saint-Jean

Le Camping Belley à Saint-Henri-de-Taillon au Lac-Saint-Jean prend les grands moyens pour contrer le problème des nombreux déchets abandonnés sur la plage par les vacanciers.

Pour la première fois, la direction lance une importante campagne de sensibilisation.

Lundi, une vidéo a été publiée sur la page Facebook du camping et elle fait beaucoup réagir depuis. On y voit de nombreux déchets laissés sur la plage: des canettes de bière, des bouteilles et des verres en plastique. Les mégots de cigarette sont aussi un problème majeur.

Jusqu’au 4 août, des patrouilleurs sillonneront donc la plage afin de sensibiliser les vacanciers à l’importance de jeter leurs déchets aux endroits prévus à cet effet.

Les responsables du site ont d’ailleurs ajouté plusieurs bacs à ordures et de recyclage pour inciter les visiteurs à les utiliser. Ils espèrent que ces mesures permettront de préserver la qualité de la plage.