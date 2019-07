87 autres mises à pied chez Bombardier La Pocatière

Après un licenciement collectif de 85 personnes à l’usine Bombardier de La Pocatière le printemps dernier, l’entreprise a annoncé aujourd'hui à ses employés qu’elle mettrait à pied 87 autres travailleurs d’ici septembre, a appris Le Journal.

Cette décision s’explique par la diminution des activités de production à l’usine de La Pocatière, soit la fin du contrat de fabrication des voitures pour le métro de New York et des trains légers sur rail de Toronto et d'Edmonton.

À la fin de l’été, il ne restera que 323 employés à l’usine.

