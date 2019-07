Candidats allumés recherchés pour «L’appartement»

Vous avez entre 18 et 25 ans, vous avez un rêve à réaliser et vous aimeriez concrétiser ce projet sous l’œil des caméras?

Club illico, Québecor Contenu et la maison de production Datsit Sphère sont à la recherche de candidats dotés de ce profil pour la nouvelle série-réalité «L’appartement», qui sera ajoutée au catalogue de Club illico quelque part en 2020.

Réalisés par Simon Sachel (lequel est passé maître dans l’art de «filmer la réalité», ayant œuvré sur des concepts comme «Un zoo pas comme les autres», «Les croque-morts», «Rêvons maison», «La relève» et «Les Dieux de la scène», entre autres), les 10 épisodes de 30 minutes de «L’appartement» nous plongeront dans le véritable quotidien de cinq jeunes adultes venus des quatre coins du Québec.

Ceux-ci cohabiteront dans un même appartement – qui leur sera prêté pendant un an – et consacreront tous leurs efforts à accomplir un objectif cher à leurs yeux: percer dans le milieu artistique, étudier dans le domaine qui les fait vibrer, s’affranchir de leurs parents, trouver l’amour, etc.

En laissant tout derrière eux pour s’installer à Montréal, les participants composeront de surcroît avec les écueils qu’entraîne le fait de déménager dans une nouvelle ville, sous un nouveau toit et avec de nouveaux amis et colocataires.

Les garçons et les filles de 18 à 25 ans, vivant à l’extérieur de Montréal et intéressés à prendre part à l’aventure de «L’appartement» peuvent dès maintenant remplir le formulaire de recrutement à l’adresse suivante: https://lappartementclubillico.ca.