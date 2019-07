Décès de l'ex-maire de Saint-Constant Gilles Pepin

L’ex-maire de Saint-Constant, Gilles Pepin, est décédé subitement samedi dernier à l’âge de 71 ans.

L’ex-conseillère municipale et amie de M. Pepin, Ginette Bourget, a confirmé avec tristesse la nouvelle à TVA Nouvelles.

Mme Bourget raconte que Gilles Pepin se réunissait chaque année avec des amis de longue date. Samedi, la fête se déroulait à Trois-Rivières.

«Il était paisiblement assis sur une chaise quand il a subi un malaise et il est parti», a raconté, le cœur gros, Mme Bourget. Cette dernière ajoute qu’une autopsie sera menée afin de déterminer la cause du décès. M. Pepin laisse dans le deuil son épouse, ses deux enfants et ses petits-enfants.

Gilles Pepin a été maire de la ville de la Rive-Sud de 2005 à 2013. En novembre 2013, l’Unité permanente anticorruption (UPAC) procédait à son arrestation. Or, deux ans plus tard, coup de théâtre. Gilles Pepin voyait les accusations de fraude, d’abus de confiance et de complot retirées contre lui.

En avril 2018, le tribunal entendait la poursuite au civil de l’ancien maire de Saint-Constant contre la Ville. M. Pepin réclamait environ 100 000 dollars pour rembourser les frais d’avocat qu’il a dû dépenser pour se défendre devant le tribunal à la suite de son arrestation en 2013 par l’UPAC. Le juge lui a donné raison, condamnant la Ville à lui verser 130 000 $. La décision a été portée en appel.